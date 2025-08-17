uma parceria com o Jornal Expresso
18/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 17-08-2025 21:00

Rio Maior foi palco do arranque da primeira liga de futebol e quem ganhou foi a economia local

Rio Maior foi palco do arranque da primeira liga de futebol e quem ganhou foi a economia local
Rio Maior encheu-se de vida no comércio local à custa do arranque dos jogos da primeira liga - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Comércio local de Rio Maior saiu a ganhar com o arranque da primeira liga de futebol profissional. Presidente da autarquia destaca grande investimento realizado para receber jogos da primeira liga.

O bicampeão Sporting venceu por 2-0 na visita ao Casa Pia, no jogo que marcou o arranque da edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol. Para o concelho de Rio Maior, mais do que o resultado, foi o impacto que as mais de sete mil pessoas que encheram as bancadas do estádio municipal levaram para o concelho. O comércio local esteve bem composto durante grande parte do dia de sexta-feira, 8 de Agosto, e o balanço não podia ser mais positivo.
Luís Filipe Santana Dias, presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, destacou o “grande investimento” realizado pelo município para durante toda a época desportiva receber os jogos da primeira liga, como ‘casa emprestada’ do Casa Pia.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino