Economia | 17-08-2025 21:00
Rio Maior foi palco do arranque da primeira liga de futebol e quem ganhou foi a economia local
Rio Maior encheu-se de vida no comércio local à custa do arranque dos jogos da primeira liga - foto O MIRANTE
Comércio local de Rio Maior saiu a ganhar com o arranque da primeira liga de futebol profissional. Presidente da autarquia destaca grande investimento realizado para receber jogos da primeira liga.
O bicampeão Sporting venceu por 2-0 na visita ao Casa Pia, no jogo que marcou o arranque da edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol. Para o concelho de Rio Maior, mais do que o resultado, foi o impacto que as mais de sete mil pessoas que encheram as bancadas do estádio municipal levaram para o concelho. O comércio local esteve bem composto durante grande parte do dia de sexta-feira, 8 de Agosto, e o balanço não podia ser mais positivo.
Luís Filipe Santana Dias, presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, destacou o “grande investimento” realizado pelo município para durante toda a época desportiva receber os jogos da primeira liga, como ‘casa emprestada’ do Casa Pia.
