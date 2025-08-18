Azambuja forma profissionais em distribuição e logística

Estão abertas até 25 de Agosto as inscrições para a segunda edição do Curso Técnico Superior Profissional (TESP) em Distribuição e Logística, em regime pós-laboral.

O curso resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Azambuja e o Instituto Politécnico de Santarém, em conjunto com o tecido empresarial da região, e representa uma oportunidade única para jovens e profissionais activos que pretendem investir na sua qualificação, sem abdicar da vida profissional ou pessoal. A formação é prática, orientada para as exigências do mercado de trabalho, e leccionada no coração de um dos maiores centros logísticos do país.

Luís Fernandes - Director Regional de Logística da Empresa Luís Simões. Refere-se à importância do curso e deixa um convite a eventuais interessados.

“Como professor e gestor comprometido com a educação de qualidade e com o desenvolvimento profissional dos nossos Alunos, convido todos a conhecer o Curso Técnico Superior Profissional (TESP), uma formação prática, actual e alinhada com as reais necessidades do mercado de trabalho que é muito mais do que um curso técnico, constituindo uma ponte directa entre o conhecimento e a acção”, afirma.

O estágio prático do curso tem a duração de um semestre lectivo e o município de Azambuja assegurará a colocação dos futuros alunos, numa das diversas empresas instaladas no concelho de Azambuja e mais duas no concelho de Alenquer, com as quais a autarquia tem mantido estreito contacto e colaboração.