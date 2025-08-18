Quatro empresas de Vila Franca de Xira distinguidas com estatuto inovador

Na 5.ª edição do Estatuto Inovadora COTEC, quatro empresas com sede no concelho de Vila Franca de Xira foram reconhecidas pela sua aposta na inovação, desempenho económico e internacionalização. O prestigiado selo, atribuído pela COTEC Portugal, visa distinguir empresas que se destacam pela excelência na gestão de capital e pela capacidade de inovação no tecido empresarial português.

As empresas distinguidas este ano no concelho de VFX são a HyChem - Química Sustentável, S.A; a Astrolabe - Fabricação de Implantes Médicos; a Electro-Portugal, ligada ao sector do comércio; e a Cipan - Companhia Industrial Produtora de Antibióticos, situada na Vala do Carregado. A Câmara de Vila Franca de Xira congratulou-se com este reconhecimento, endereçando felicitações às empresas distinguidas, que representam com mérito o dinamismo e a capacidade empreendedora da região.

A COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão promover a inovação e a competitividade empresarial em Portugal. Foi fundada em 2003 por iniciativa do Presidente da República de então, Jorge Sampaio, com o apoio de várias empresas de referência e do Governo.