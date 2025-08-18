uma parceria com o Jornal Expresso
18/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 18-08-2025 15:00

Quatro empresas de Vila Franca de Xira distinguidas com estatuto inovador

Selo atribuído pela COTEC Portugal visa distinguir empresas que se destacam pela excelência na gestão de capital intangível e capacidade de inovação.

Na 5.ª edição do Estatuto Inovadora COTEC, quatro empresas com sede no concelho de Vila Franca de Xira foram reconhecidas pela sua aposta na inovação, desempenho económico e internacionalização. O prestigiado selo, atribuído pela COTEC Portugal, visa distinguir empresas que se destacam pela excelência na gestão de capital e pela capacidade de inovação no tecido empresarial português.
As empresas distinguidas este ano no concelho de VFX são a HyChem - Química Sustentável, S.A; a Astrolabe - Fabricação de Implantes Médicos; a Electro-Portugal, ligada ao sector do comércio; e a Cipan - Companhia Industrial Produtora de Antibióticos, situada na Vala do Carregado. A Câmara de Vila Franca de Xira congratulou-se com este reconhecimento, endereçando felicitações às empresas distinguidas, que representam com mérito o dinamismo e a capacidade empreendedora da região.
A COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão promover a inovação e a competitividade empresarial em Portugal. Foi fundada em 2003 por iniciativa do Presidente da República de então, Jorge Sampaio, com o apoio de várias empresas de referência e do Governo.

