Voto de louvor concedido a 51 empresas de Alenquer

O executivo da Câmara Municipal de Alenquer aprovou, em reunião do executivo, um voto de louvor às 51 empresas do concelho distinguidas, em 2024, com o estatuto PME Líder pelo IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação. Trata-se de um selo de reputação que reconhece o desempenho económico-financeiro das empresas nacionais.

Das empresas distinguidas, 35 renovaram o estatuto obtido em anos anteriores, enquanto 16 são novas adesões. A maioria (70,58%) são pequenas empresas, seguindo-se as médias (13,72%) e as microempresas (3,92%). A análise por sector revela que 37,25% das PME Líder de Alenquer operam no sector do comércio, 27,45% na indústria, 13,73% na construção e imobiliário, 9,80% nos transportes, 5,88% nos serviços, 3,92% na agricultura e pescas e 1,96% no turismo.

No plano económico, as empresas distinguidas registaram um volume de negócios global de cerca de 324 milhões de euros, um crescimento de 7,52% face ao ano anterior. As exportações aumentaram 33,25%, atingindo os 26,7 milhões de euros em 2024. O resultado líquido acumulado destas empresas é de 21,78 milhões de euros, sendo que o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ascende a 32,81 milhões de euros.