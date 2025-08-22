Cartaxo quer tornar Parque Central da cidade mais atractivo

A Assembleia Municipal do Cartaxo aprovou a abertura de um concurso para a concessão do direito de exploração do Espaço 3 do Parque Central da cidade, que segundo o executivo é uma zona direccionada para bares. O presidente da câmara, João Heitor, explicou que a intenção é dinamizar o espaço público recentemente requalificado, tornando-o “mais atractivo para a população”.

João Heitor adianta ainda que o objectivo é também dar a oportunidade para que investidores do concelho possam desenvolver os seus negócios no local, sendo as condições e valores do concurso tornados públicos após a aprovação formal da abertura do procedimento. O deputado municipal Miguel Ribeiro (Chega) saudou a iniciativa, considerando importante que o espaço possa vir a ser “um local de lazer de referência no Cartaxo”, mas alertou para relatos de munícipes sobre a insegurança naquela zona. Questionou se a autarquia reconhece o problema e se pretende tomar medidas adicionais, bem como se o local será ou não abrangido pelo sistema de videovigilância que está a ser desenvolvido no concelho.

Em resposta, João Heitor confirmou que a zona do Parque Central vai ser coberta por câmaras de videovigilância, garantindo que a segurança tem sido uma prioridade do executivo municipal. “Nenhuma força política se pode apropriar dessa bandeira. Nenhum se preocupa mais com a segurança dos nossos munícipes do que eu. Estamos todos os dias comprometidos com a missão de garantir que, em qualquer sítio do município, as pessoas se sintam o mais seguras possível”, afirmou.