Negócios apoiados por programa em Abrantes registam taxa de sobrevivência muito positiva

Na reunião de câmara de Abrantes de 5 de Agosto, o presidente Manuel Valamatos apresentou a taxa de sobrevivência dos negócios apoiados pelo programa “Mais Comércio no Centro”, na sequência de um pedido do vereador Vítor Moura (PSD), especificamente sobre os números compreendidos entre 2019 e 2021.

Manuel Valamatos adiantou que entre 2019 e 2021, foram aprovadas 15 candidaturas, das quais 10 continuam em funcionamento e apenas cinco encerraram, o que corresponde a uma taxa de sobrevivência de 66,7%. Por ano, em 2019 foram apoiados três negócios, que encerraram todos, mas em 2020, entre cinco candidaturas apenas uma fechou e em 2021, dos sete negócios apoiados só um encerrou. O autarca aproveitou para apresentar também dados mais recentes, destacando que em 2022 foram apoiados oito negócios (um encerrou), em 2023 o número subiu para 16 (seis encerraram), em 2024 houve 11 negócios apoiados (todos em actividade) e, até ao momento, em 2025 foram aprovadas quatro candidaturas, todas ainda em funcionamento. No total, mais de dois terços das candidaturas apoiadas desde 2019 continuam em funcionamento.

Criado em 2014, o programa “Mais Comércio no Centro” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Abrantes destinada a apoiar a instalação e dinamização de actividades económicas no centro histórico e em áreas de reabilitação urbana do concelho. O programa oferece incentivos financeiros para a abertura de novos negócios, como o apoio no pagamento da renda, tendo segundo Manuel Valamatos os dados dos últimos anos demonstrado que o investimento a ser feito no projecto está a ter resultados e a ajudar as pessoas.