Doença grave ameaça pereiras e macieiras na região Oeste

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), em colaboração com a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), lançou uma campanha de sensibilização para combater o fogo bacteriano, doença grave provocada pela bactéria Erwinia amylovora, que ameaça culturas como pereiras, macieiras e marmeleiros. O objectivo é alertar para os riscos, promover a detecção precoce e travar a disseminação da praga, salvaguardando a economia e a identidade agrícola da região. O fogo bacteriano, praga regulada não sujeita a quarentena na União Europeia, provoca sintomas como murcha e escurecimento de flores e frutos, manchas nas folhas e secagem de ramos jovens em forma de “cajado de pastor”. Os casos suspeitos devem ser comunicados de imediato aos serviços regionais de inspecção fitossanitária, organizações de produtores ou juntas de freguesia.