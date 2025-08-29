Explicações ALPHA, onde o sucesso dos alunos é o sucesso do centro

Infelizmente, com a crise que existe na educação de forma cada vez mais evidente, o reforço do trabalho escolar é cada vez mais uma necessidade obrigatória, levando cada vez a que mais pais procurem explicações para os seus filhos.

As Explicações ALPHA foram criadas com o objectivo de preparar e orientar alunos no percurso escolar nas áreas mais difíceis, principalmente na disciplina de matemática. Encontramo-nos localizados em Samora Correia, e o trabalho realizado passa por ensinar alunos desde o ensino básico até ao ensino superior e conta com explicadores formados e especializados nas várias áreas que são leccionadas, entre as quais, a matemática, a economia, a geometria descritiva, a físico-química a biologia e geologia. Posicionamo-nos, como um centro de explicações nas áreas das ciências e das matemáticas.

O nosso objectivo principal visa criar nos alunos uma metodologia de estudo e trabalho, de modo a que estes se tornem alunos melhores, mais capazes, preparados e que em última instância dependam apenas deles mesmos para alcançar os seus objectivos escolares.

Procuramos incutir nos nossos alunos a responsabilidade de procurarem alcançar melhores resultados escolares, encarando a escola como o seu trabalho e responsabilidade, reforçando que o sucesso escolar os poderá conduzir a uma vida de sucesso independentemente do futuro que pretendam ter.

O trabalho é feito através de turmas individualizadas e bem estruturadas, nas quais não existam misturas de anos e de escolas, para que os nossos alunos, sejam bem acompanhados.

A prova do bom trabalho realizado é o sucesso que os nossos alunos conseguem alcançar. Medimos esse sucesso, nos resultados das avaliações que os alunos têm, e essa é naturalmente a nossa métrica mais evidente, mas também temos outras métricas que se destacam, como o desenvolvimento da capacidade de raciocínio e da autonomia de trabalho.

Nas Explicações ALPHA o sucesso dos nossos alunos é o nosso sucesso.