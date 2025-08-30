uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 30-08-2025 18:00

Transferência do mercado grossista de Tomar com balanço positivo

Oposição voltou a questionar o executivo de Tomar sobre a transferência do mercado grossista para o parque de estacionamento dos Pavilhões da FAI, apontando falhas no espaço. Vice-presidente garantiu que o município está a corrigir as falhas e que o feedback tem sido positivo.

A mudança do mercado grossista de Tomar para o parque de estacionamento dos Pavilhões da FAI, situados na Estrada de Paialvo, esteve mais uma vez em destaque na reunião camarária, com o vereador Tiago Carrão (PSD) a pedir um balanço da transição, que entrou em vigor no dia 7 de Agosto. O social-democrata diz manter contacto com alguns vendedores e reafirma que alguns sentem desagrado com o local.
A vice-presidente Filipa Fernandes (PS) respondeu reconhecendo que a mudança de local implica ajustes e algum transtorno, mas assegurou que o “feedback” tem sido positivo, salientando a rapidez, eficácia e melhores condições de sombra e luminosidade em comparação com o espaço anterior. A vice-presidente adiantou ainda que foi reforçado o apoio aos vendedores, destacando a presença de um funcionário extra para apoiar os vendedores com mobilidade reduzida e salientando que a autarquia está empenhada em resolver os aspectos menos positivos, como parte natural do processo de transição. “Aquilo que está menos bom, estamos cá para melhorar. Nada é impossível, seja iluminação ou organização, tudo é exequível”, reitera, acrescentando que a mudança permitiu também criar espaços livres para estacionamento no centro da cidade.
Recorde-se que, tal como O MIRANTE já noticiou, a Feira Grossista de Tomar, que até agora se realizava no recinto do Mercado Municipal, foi deslocalizada para o parque de estacionamento dos Pavilhões da FAI, situados na Estrada de Paialvo, perto das Algarvias.

