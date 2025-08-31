Bárbara Ribeiro; formada em Fisioterapia, escolheu a gestão na McDonald’s como projecto de vida

Bárbara Ribeiro é hoje gerente do restaurante McDonald’s de Rio Maior, pertencente à franquiada Xhonané Geallad, que detém mais quatro restaurantes em Torres Vedras, Mafra e Malveira. Natural de Sobral de Monte Agraço, começou a trabalhar na cadeia de restauração rápida em 2009, enquanto frequentava a licenciatura em Fisioterapia. Numa altura de forte instabilidade económica no país, encontrou na McDonald’s uma segurança financeira que a levou a repensar o seu futuro. Optou por deixar de lado a fisioterapia, para apostar numa carreira dentro da empresa. Curiosamente, Bárbara nem sequer era consumidora da marca no início — hoje, não resiste a um Big Tasty, especialmente por causa do molho característico.

Em 2023, foi convidada a liderar o novo restaurante de Rio Maior, que abriu em Fevereiro de 2024. A equipa formada para a abertura do restaurante mantém-se estável, o que, segundo a gerente Bárbara Ribeiro, reflecte o ambiente de trabalho positivo e as oportunidades de crescimento oferecidas. A McDonald’s promove a inclusão e aposta em equipas que se complementam, valorizando as competências individuais. “Há colaboradores que manifestam vontade de fazer carreira. Avaliamos as competências a desenvolver e encaminhamos para os Recursos Humanos, que definem um plano de formação e progressão adaptado a cada caso”.

Bárbara acredita que o McDonald’s em Rio Maior representa uma mais-valia para a cidade e para a marca. “Somos uma empresa empregadora e atraímos quem passa na A15, o que gera tráfego e visibilidade para a cidade”, defende. Destaca o gosto por finanças, formação de equipas e trabalho em conjunto, mas reconhece que o maior desafio continua a ser lidar com diferentes perfis humanos. “Comportamento gera comportamento. Tento liderar com honestidade e humildade, aprendendo sempre com os erros”.

Para ela, criar um ambiente de trabalho saudável é essencial. “Vivemos tempos em que as pessoas estão mais stressadas e vulneráveis. Saber que trabalham numa empresa que as apoia faz toda a diferença. Se não estamos felizes onde trabalhamos, dificilmente alcançamos os nossos objectivos. Temos de inspirar quem está connosco”, sublinha.

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão o apoio à educação dos filhos, eventos ao ar livre, galas de final de ano, acções de formação de equipa e um programa de bem-estar que inclui acesso a consultas de psicologia e, em algumas ocasiões, sessões de massagem para os colaboradores, como aconteceu recentemente em Rio Maior.