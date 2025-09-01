Construções Metálicas Jorge M.S. Martins aberta a projectos desafiantes

Jorge M S Martins - Construções Metálicas, surgiu formalmente em 2019, em Rio Maior, mas a sua história tem início em 1990, quando Jorge Manuel Santos Martins, serralheiro com alguma experiência, iniciou a sua actividade como trabalhador independente, fazendo pequenos trabalhos em ferro e evoluindo rapidamente para construções metálicas de grande dimensão.

Em 2017/2018, com a entrada da sua esposa na empresa, os serviços administrativos foram totalmente reestruturados e um antigo projecto de construção de novas instalações avançou. Em 2019 a sua filha juntou-se ao projecto e assim se constituiu, em Julho desse mesmo ano, a empresa familiar “Jorge M S Martins-Construções Metálicas, Lda.”.

Inaugurado em 2019 na localidade de Senhora da Luz, Freguesia e Concelho de Rio Maior, o novo espaço da empresa, com uma área total de cerca de 8.000m2, veio facilitar o manuseamento de materiais de grande porte, oferecendo melhores condições de trabalho e permitindo maior produtividade.

O novo espaço inclui uma zona de oficina, armazém e estaleiro, um escritório e uma área para os colaboradores com refeitório e balneários. Foram ainda implementados uma cabine de decapagem a granalha e um espaço de pintura, que proporcionam uma maior autonomia no acabamento dos próprios trabalhos e uma sala multiusos, que é usada particularmente em reuniões, formação profissional e eventos próprios.

Além da esposa, Clara Rosa, e da filha, Bárbara Martins, que têm a seu cargo a gestão e funções administrativas, fazem parte dos quadros da empresa 9 funcionários operacionais, alguns deles há quase tantos anos como o seu fundador; outros, não há tanto tempo, mas com igual competência, conhecimento e rigor no desempenho das suas funções.

Apostando na formação contínua e segurança dos seus funcionários, a Jorge M S Martins tem-lhes proporcionado formação profissional adequada com vertente prática, nomeadamente nas áreas de segurança em trabalhos em altura e soldadura, tendo em 2024 feito a certificação de 5 soldadores.

Com clientes num raio de 100/150km, actua principalmente nas regiões de Alentejo, Ribatejo e Litoral Oeste, e tem como actividade principal a transformação do ferro através do corte, furação e soldadura e a construção e montagem de estruturas metálicas e coberturas em painel sandwich, não excluindo trabalhos de pormenor como portas, portões, gradeamentos, escadas, entre outros.