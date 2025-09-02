uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 02-09-2025 15:00

Vila Franca de Xira distinguida com dois prémios Cinco Estrelas Regiões 2025

Barco varino “Liberdade” e as festas do Colete Encarnado voltaram a ser distinguidos com o galardão nacional que avalia produtos, serviços e marcas portuguesas.

O município de Vila Franca de Xira foi duplamente distinguido a nível nacional com os Prémios Cinco Estrelas Regiões 2025, reforçando a sua ambição de ser um dos destinos mais autênticos e ricos em tradições da região. O barco varino “Liberdade”, que integra o espólio museológico municipal, conquistou o galardão na categoria de “Turismo Fluvial”, enquanto a festa do Colete Encarnado voltou a ser distinguida na categoria de “Festas, Feiras e Romarias”, no distrito de Lisboa. A histórica festa, que este ano cumpriu 93 edições, soma já dois anos consecutivos a arrecadar este prémio, que reconhece o valor cultural e turístico daquela que é considerada uma das maiores festas populares ribatejanas.
O Prémio Cinco Estrelas Regiões resulta de uma votação nacional que avalia produtos, serviços e marcas portuguesas através de critérios como satisfação do consumidor, relação preço-qualidade, recomendação, confiança e inovação. Para os consumidores o selo constitui uma garantia de excelência e autenticidade. Com estas distinções, explica o município de Vila Franca de Xira, o concelho reforça a sua identidade cultural e continua a afirmar-se como uma região que preserva a tradição e aposta no turismo de qualidade. O Colete Encarnado, recorde-se, já tinha sido reconhecido entre as 7 Maravilhas da Cultura Popular portuguesa.


