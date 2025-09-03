Projecto empresarial milionário anunciado para o concelho de Abrantes

O executivo da Câmara de Abrantes aprovou, na reunião de 2 de Setembro, as isenções de IMI, IMT e Derrama, num valor total de 16,2 milhões de euros, referentes ao projecto que a empresa EDC ONE Lda quer implementar perto do Pego. Trata-se de um Projecto de Interesse Nacional (PIN) que prevê um investimento de 7 mil milhões de euros destinado à instalação de um data center (centro de processamento de dados) que prevê a criação de 450 postos de trabalho directos e 700 indirectos até 2030.

O projecto contempla a instalação de um data center de grande dimensão, que irá ocupar as antigas instalações destinadas ao gorado projecto da RPP Solar, devolvendo-lhes agora uma nova vida. O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), explicou que, à semelhança do que tem acontecido em Sines, esta infraestrutura promete transformar e dinamizar a economia local e regional, atraindo quadros altamente qualificados a região.

Segundo o presidente da autarquia, trata-se de “uma notícia extraordinária para o concelho e para a região”, não apenas pelo investimento inédito, mas também pelo impacto socioeconómico esperado. Sublinhou que este é um projeto de interesse nacional, que surge numa altura em que Abrantes procura novas oportunidades de desenvolvimento, nomeadamente após o encerramento da central a carvão do Pego. O processo encontra-se atualmente em fase de licenciamento, e o município manifesta o desejo de que avance “a bom ritmo”, consolidando-se como um motor de emprego, inovação e sustentabilidade para todo o Médio Tejo.

