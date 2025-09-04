Hong Kong proíbe importação de carne de aves de Benavente após casos de gripe aviária

A região semiautónoma chinesa de Hong Kong proibiu esta quinta-feira, 4 de Setembro, a importação de carne de ave e derivados, incluindo ovos, do concelho de Benavente, na sequência da detecção de casos de gripe aviária.

A região semiautónoma chinesa de Hong Kong proibiu esta quinta-feira, 4 de Setembro, a importação de carne de ave e derivados, incluindo ovos, do concelho de Benavente, na sequência da detecção de casos de gripe aviária. O Centro para a Segurança Alimentar (CFS, na sigla em inglês) de Hong Kong sublinhou, num comunicado, que a decisão foi tomada "para proteger a saúde pública", na sequência de uma notificação da Organização Mundial de Saúde Animal.

De acordo com dados oficiais citados no comunicado, o território não importou carne de ave ou derivados de Portugal na primeira metade de 2025. O CFS disse já ter contactado as autoridades portuguesas e que vai acompanhar "de perto" a situação e as informações emitidas pela Organização Mundial de Saúde Animal. "Serão tomadas as medidas adequadas em resposta ao desenvolvimento da situação", referiu.

A gripe das aves foi detectada numa exploração de patos de engorda, em Benavente, anunciou na quarta-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), precisando que os animais foram abatidos. "Foi confirmado um novo foco de infecção por vírus da Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP) numa exploração avícola de patos de engorda, na freguesia de Santo Estêvão", lê-se numa nota da DGAV. Este mês já tinham sido detectados focos em Olhão, Aveiro, Alcácer do Sal e Costa da Caparica.

As medidas de controlo e erradicação já foram implementadas e incluem a inspecção do local onde a doença foi detectada, o abate dos animais infetados e a limpeza e desinfeção das instalações. Foram ainda impostas restrições à movimentação e as explorações com aves nas zonas de restrição (num raio de 10 quilómetros em redor do foco) estão a ser vigiadas.

A DGAV voltou a pedir a todos os detentores de ave que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, evitando os contactos entre aves domésticas e selvagens. A transmissão do vírus H5N1para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infeção pode levar a um quadro clínico grave.