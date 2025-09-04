uma parceria com o Jornal Expresso
04/09/2025

Economia | 04-09-2025 13:07

Novobanco patrocina Agroglobal reforçando posição como parceiro do sector agrícola

Banco está presente com produtos de diversas empresas e com equipas preparadas para apresentar as Soluções Agricultura do Novobanco

O Novobanco patrocina a edição deste ano da Agroglobal, a maior feira profissional agrícola da Península Ibérica, numa participação que reforça o posicionamento do banco como parceiro estratégico do sector agrícola e de compromisso para com os seus empresários. A feira, que decorre no CNEMA, em Santarém, de 9 a 11 de Setembro, e conta com a participação de mais de 300 empresas e 25.000 profissionais.

O novobanco terá um stand dedicado que contará com a presença de diversas empresas a expor os seus produtos direccionados ao sector agrícola e agroindustrial, apoiando activamente os seus clientes, proporcionando visibilidade, networking e contactos comerciais com os visitantes da feira.

As equipas comerciais do Novobanco que acompanham o sector estarão também presentes no evento, sempre disponíveis para apresentar as Soluções Agricultura do Novobanco, que se destacam pela sua flexibilidade - adaptando-se à realidade de cada negócio e de cada empresa - e apoio ao investimento, à tesouraria e por toda a gama de seguros disponíveis para as empresas e para os seus colaboradores.

