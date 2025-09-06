OesteCIM apela aos produtores de Pera Rocha para reforçarem a limpeza dos pomares

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), com o apoio da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP) e do Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN), lança um apelo urgente a todos os produtores de Pera Rocha para que realizem uma limpeza rigorosa dos pomares após a colheita.

De acordo com a OesteCIM, esta acção é fundamental para reduzir drasticamente a presença de agentes patogénicos, nomeadamente o fogo bacteriano (Erwinia amylovora), e garantir a saúde e a produtividade das árvores para a próxima campanha.

“A intervenção imediata dos produtores é fundamental para quebrar o ciclo de propagação da doença, promovendo o vigor das árvores e protegendo a sustentabilidade da fileira da Pera Rocha, um produto de excelência com grande impacto económico e social na região Oeste”, refere a nota de imprensa.

A OesteCIM, a ANP e o COTHN reforçam a importância de um conjunto de boas práticas que, se aplicadas com rigor, protegem a produção, nomeadamente: utilizar embalagens e materiais de colheita lavados e desinfectados diariamente com hipoclorito de sódio a 10%; evitar colher frutos com folhas e ramos; realizar tratamentos com cobre para desinfectar os cortes e reduzir a presença de inóculo.

"A defesa da Pera Rocha depende das acções de cada produtor. Através de um esforço colectivo, conseguiremos proteger um produto que é símbolo da identidade do Oeste e um pilar da sua economia", destaca a OesteCIM.