Siga o seu coração no Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira
As doenças cardiovasculares continuam a ser muito prevalentes: um em cada 3 portugueses morre por esta causa, apesar de ser evitável, prevenível ou tratável. Cuide do seu coração no Hospital da Luz.
A doença cardiovascular tem uma enorme implicação na saúde nossa população. De acordo com dados da Direção Geral da Saúde, um em cada 3 portugueses morre de uma doença cardiovascular. A propósito do Dia Mundial do Coração, que se assinala todos os anos a 29 de setembro, não podemos deixar passar a oportunidade de chamar a atenção para a prevenção e vigilância destas patologias.
Assume-se frequentemente que a doença cardiovascular é uma inevitabilidade. No entanto, em 80% dos casos, na verdade, é evitável, prevenível ou tratável, se identificada correta e atempadamente.
Uma das medidas essenciais para o controlo da doença cardiovascular é a identificação e correção dos fatores que predispõem para o seu desenvolvimento e que são muito prevalentes. Segundo a Sociedade Portuguesa de Cardiologia:
50% da população tem excesso de peso.
40% sofre de hipertensão arterial.
30% tem colesterol elevado.
20% tem hábitos tabágicos.
13% tem diabetes.
Uma avaliação pelo médico de família ou pelo cardiologista permitirá identificar e estabelecer medidas de controlo destes fatores.
No Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira encontramos grupo de médicos cardiologistas disponível diariamente, de forma a responder tanto à prevenção, como ao tratamento da doença cardiovascular.
No mesmo espaço, é possível fazer consultas, como todos os exames de cardiologia, incluindo eletrocardiograma, ecocardiograma e prova de esforço. Adicionalmente, também a monitorização em ambulatório, tanto da Pressão Arterial - MAPA (até 48 horas) ou do eletrocardiograma Holter (até 7 dias) pode ser realizado.
Também os exames de imagem específicos estão disponíveis na Clínica. Temos a possibilidade de realizar AngioTCs cardíacos, bem como ressonâncias magnéticas cardíacas. Com este conjunto de meios tecnológicos disponíveis, toda a abordagem da doença cardiovascular pode ser realizada e programada no Hospital da Luz Vila Franca de Xira.
Sublinho adicionalmente, que a equipa de cardiologistas é altamente diferenciada, com competências adicionais à especialidade de cardiologia. Falamos por exemplo de tratamento de arritmias, seguimento de doentes com pacemakers, formação e prática em intervenção cardiovascular, diferenciação em imagem cardíaca avançada, ou estudo e abordagem de micoardiopatias e insuficiência cardíaca.
Nos casos em que se verifique ser necessário algum tratamento hospitalar, estes mesmos médicos poderão realizá-lo no Hospital da Luz Lisboa, uma vez que já lá prestam cuidados mais diferenciados, tais como estudos invasivos de arritmias ou cateterismos cardíacos.
O mesmo se verifica em caso de necessidade de cirurgia cardíaca. A equipa é complementada por um cirurgião cardíaco, que pode acompanhar o doente nos momentos pré e pós cirúrgicos no Hospital da Luz em Vila Franca de Xira, e realizando as cirurgias no Hospital da Luz Lisboa.
Também contamos com colegas dedicados a cardiologia pediátrica, de forma a podermos abordar a doença cardiovascular nos mais novos. E isto não só a nível da idade pediátrica, como também a nível pré-natal. A possibilidade de realizarmos ecocardiograma fetal, brevemente disponível, permitirá complementar o diagnóstico ecográfico pré-natal, no rastreio de doenças cardíacas congénitas.
Em suma, a doença cardiovascular é altamente prevalente. Poderá ser eficazmente prevenida e tratada, sendo que o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira possui profissionais e meios complementares de diagnóstico completos para tratamento dos seus clientes.
Uma equipa diferenciada, uma clínica completa e o Hospital da Luz a 2 passos de casa
Daniel Gomes, Francisco Gama, Pedro Custódio, Mariana Martinho e Pedro Jerónimo Sousa são os nomes que não deve esquecer. Especialistas em cardiologia, integram a equipa de Cardiologia do Hospital da Luz Vila Franca de Xira e abordam as principais valências desta área, permitindo oferecer à população de Vila Franca uma resposta clínica muito completa e abrangente.
Insuficiência cardíaca, prevenção cardiovascular, doença valvular, reabilitação cardíaca, doenças cardíacas hereditárias, doenças do miocárdio e cardiomiopatias – estes nomes parecem complicados, mas são comuns na vida clínica destes especialistas, cuja experiência e capacidade de resposta são o selo de confiança de que cada doente precisa.
A tecnologia instalada no Hospital da Luz em Vila Franca de Xira permite à equipa de cardiologia ter capacidade de resposta também na área da imagem cardíaca, fundamental para o diagnóstico diferenciado e para o tratamento em cardiologia. Equipada com ressonância cardíaca e angio-TC cardíaco, a nova clínica do Hospital da Luz permite à equipa de cardiologia dar resposta a toda a jornada do doente, sem necessidade de referenciar para outra unidade e oferecendo a melhor qualidade clínica com todo o conforto e proximidade.