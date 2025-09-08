Siga o seu coração no Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira

A doença cardiovascular tem uma enorme implicação na saúde nossa população. De acordo com dados da Direção Geral da Saúde, um em cada 3 portugueses morre de uma doença cardiovascular. A propósito do Dia Mundial do Coração, que se assinala todos os anos a 29 de setembro, não podemos deixar passar a oportunidade de chamar a atenção para a prevenção e vigilância destas patologias.

Assume-se frequentemente que a doença cardiovascular é uma inevitabilidade. No entanto, em 80% dos casos, na verdade, é evitável, prevenível ou tratável, se identificada correta e atempadamente.

Uma das medidas essenciais para o controlo da doença cardiovascular é a identificação e correção dos fatores que predispõem para o seu desenvolvimento e que são muito prevalentes. Segundo a Sociedade Portuguesa de Cardiologia:

50% da população tem excesso de peso.

40% sofre de hipertensão arterial.

30% tem colesterol elevado.

20% tem hábitos tabágicos.

13% tem diabetes.

Uma avaliação pelo médico de família ou pelo cardiologista permitirá identificar e estabelecer medidas de controlo destes fatores.

No Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira encontramos grupo de médicos cardiologistas disponível diariamente, de forma a responder tanto à prevenção, como ao tratamento da doença cardiovascular.

No mesmo espaço, é possível fazer consultas, como todos os exames de cardiologia, incluindo eletrocardiograma, ecocardiograma e prova de esforço. Adicionalmente, também a monitorização em ambulatório, tanto da Pressão Arterial - MAPA (até 48 horas) ou do eletrocardiograma Holter (até 7 dias) pode ser realizado.

Também os exames de imagem específicos estão disponíveis na Clínica. Temos a possibilidade de realizar AngioTCs cardíacos, bem como ressonâncias magnéticas cardíacas. Com este conjunto de meios tecnológicos disponíveis, toda a abordagem da doença cardiovascular pode ser realizada e programada no Hospital da Luz Vila Franca de Xira.

Sublinho adicionalmente, que a equipa de cardiologistas é altamente diferenciada, com competências adicionais à especialidade de cardiologia. Falamos por exemplo de tratamento de arritmias, seguimento de doentes com pacemakers, formação e prática em intervenção cardiovascular, diferenciação em imagem cardíaca avançada, ou estudo e abordagem de micoardiopatias e insuficiência cardíaca.

Nos casos em que se verifique ser necessário algum tratamento hospitalar, estes mesmos médicos poderão realizá-lo no Hospital da Luz Lisboa, uma vez que já lá prestam cuidados mais diferenciados, tais como estudos invasivos de arritmias ou cateterismos cardíacos.

O mesmo se verifica em caso de necessidade de cirurgia cardíaca. A equipa é complementada por um cirurgião cardíaco, que pode acompanhar o doente nos momentos pré e pós cirúrgicos no Hospital da Luz em Vila Franca de Xira, e realizando as cirurgias no Hospital da Luz Lisboa.

Também contamos com colegas dedicados a cardiologia pediátrica, de forma a podermos abordar a doença cardiovascular nos mais novos. E isto não só a nível da idade pediátrica, como também a nível pré-natal. A possibilidade de realizarmos ecocardiograma fetal, brevemente disponível, permitirá complementar o diagnóstico ecográfico pré-natal, no rastreio de doenças cardíacas congénitas.

Em suma, a doença cardiovascular é altamente prevalente. Poderá ser eficazmente prevenida e tratada, sendo que o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira possui profissionais e meios complementares de diagnóstico completos para tratamento dos seus clientes.