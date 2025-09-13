uma parceria com o Jornal Expresso
13/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 13-09-2025 12:28

Presidente da Câmara de Santarém anuncia investimento espanhol de 80 milhões na cidade

João Leite com Joan Vidiella, da Spinnia. FOTO Facebook João Teixeira Leite
Empreendimento da Spinnia prevê criar uma plataforma logística com 85 mil metros quadrados, nas imediações da zona industrial de Santarém, e criar 200 postos de trabalho directos.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), anunciou que um grupo privado espanhol pretende investir 80 milhões de euros num novo projecto logístico no concelho, um terreno junto à A1, nas imediações da antiga fábrica da Unicer, junto à zona industrial da cidade. Um empreendimento da Spinnia, gestora espanhola especializada em logística e indústria, que, segundo o autarca, estima criar 200 postos de trabalho directos.

“Tudo começou em Março, quando Santarém marcou presença pela primeira vez na Feira MIPIM, em Cannes, com stand próprio, ao lado das principais capitais europeias. Fomos promover Santarém e as suas potencialidades — e uma das reuniões realizadas nessa missão internacional resultou neste investimento que hoje anunciamos com enorme orgulho”, divulgou João Leite na sexta-feira, 12 de Setembro, nas redes sociais.

O edil revelou que ao longo dos últimos seis meses foram efectuadas várias reuniões de trabalho “com discrição, firmeza e eficácia”. João leite refere que “este é um passo firme na nossa estratégia de atrair investimento privado, gerar emprego e melhorar a qualidade de vida da nossa população. A colaboração entre sector público e privado é essencial para o desenvolvimento do território”.

