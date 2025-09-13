Vomera Building Solutions - seis anos de crescimento e consolidação

Ao longo de 6 anos a estratégia da Vomera assentou na criação das melhores condições para os seus recursos.

Num plano ambicioso na constituição dos quadros técnicos e profissionais da empresa, onde hoje conta com cerca de 200 colaboradores diretos, passando por um conjunto de investimentos em equipamentos, estaleiros e oficinas centrais, software e ferramentas de gestão assim como a criação das melhores condições nas frentes de trabalho, a Vomera Building Solutions é hoje um projeto sólido, consolidado e altamente preparado para os desafios de futuro.

Tendo na sua génese a construção civil para o mercado habitacional, a Vomera Building Solutions apresenta-se hoje com uma carteira de projetos completamente diferentes, atuando essencialmente na área das obras publicas, segmento da construção de edifícios habitacionais e de serviços, assim como na área das infraestruturas viárias e hidráulicas.

No segmento do private market a empresa apostou forte no produto premium, com o selo de qualidade Vomera, direcionando a um segmento de mercado específico, executando projetos dentro do grupo, estando já em execução o empreendimento Flor do Tejo e outros em pipe line para serem lançados, e projetos devidamente selecionados, cumprindo um conjunto alargado de requisitos, fora do grupo.

Com uma carteira de encomendas superior a 80 milhões de euros, a empresa tem vindo a duplicar o seu volume de faturação em cada exercício, assumindo-se hoje como uma das referências no setor da engenharia e construção da região.

Num plano mais alargado, a Dr.ª Delphine, Sócia-Fundadora da empresa, adianta que “a diversificação da atividade core da empresa foi e será uma das premissas essenciais ao crescimento da empresa mãe, a Vomera Group, contando com presença na área do turismo, hotelaria, restauração, entretenimento, formação e na área do real estate Investment”.

Num plano internacional, a empresa tem hoje criadas as operações de Cabo Verde e Angola, onde estão a decorrer os primeiros contratos e onde tem instalações criadas. Outros mercados estão em estudo, como a América Latina e outros países Africanos.

Sempre alicerçada aos valores que sustentam a marca, o rigor, a ambição e o profissionalismo, a Vomera Group não se dissocia das suas responsabilidades sociais e de apoio às comunidades, marcando posição em diversos protocolos de apoio ao desporto, à cultura e às iniciativas que se revistam de um carácter social.

Hoje, a Vomera apresenta-se como uma marca de referência num plano regional. Mas o caminho não termina aqui, a nível nacional e internacional, pretende ser uma das empresas que elevará o bom nome da engenharia e construção na região, construindo um posicionamento sólido e credível. O Sócio Fundador, Eng.º Sérgio Santos, acrescenta: “O caminho é longo, os desafios, apesar de diferentes, continuam, mas temos a plena noção de onde viemos, onde chegámos e para onde queremos direcionar o nosso caminho para alcançar os objetivos de futuro”, refere.

* Texto da Responsabilidade da Vomera Building Solutions.