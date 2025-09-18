Exposição em Santarém assinala 80 anos da CUF

A CUF celebra oito décadas e em Santarém vai assinalar este marco histórico com uma exposição a inaugurar no dia 24 de Setembro, pelas 16h30, no Convento de São Francisco. A abertura da exposição “80 anos, a Vitalidade de Sempre” contará com a presença do presidente da Comissão Executiva da CUF, Rui Diniz, e do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite. Com entrada gratuita, a exposição estará patente até 8 de Outubro, podendo ser visitada de terça-feira a domingo, das 10h00 às 18h00, e encerrando no feriado do dia 5 de Outubro.

Esta iniciativa representa a reafirmação do seu compromisso para com as populações das diversas geografias onde está presente. Num formato acessível, interactivo e pedagógico, a exposição convida o visitante a descobrir o percurso histórico da CUF, bem como as principais tendências que estão a moldar o presente e o futuro da saúde. A organização desta mostra obedece à dicotomia Longevidade/Vitalidade. No que respeita à longevidade, o percurso histórico da CUF é “contado” através das áreas e indicadores que a distinguem a nível nacional, como a inovação, a diferenciação clínica e a sustentabilidade, e que demonstram o seu impacto em diferentes dimensões da história e da saúde em Portugal.

Na parte da exposição dedicada à vitalidade, são abordados os desafios que a saúde enfrenta hoje, e continuará a enfrentar no futuro, dando a conhecer algumas das doenças mais prevalentes na área da saúde mental, mas também a nível neurológico e oncológico, entre outras. Esta é também a área da exposição com uma componente pedagógica e foco na literacia em saúde, onde se pretende que o visitante possa adquirir informação e conhecimento que contribuam para a promoção de uma vida mais longa e saudável.

A componente tecnológica e interactiva é também uma constante ao longo da exposição, sendo possível fazer visitas virtuais ao interior de alguns dos hospitais da rede CUF, mas também realizar testes interactivos de nutrição e saúde mental e experimentar o simulador de laparoscopia, o mais procurado em todos os locais que já receberam esta iniciativa.