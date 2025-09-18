O Novobanco fala a linguagem dos agricultores e é um parceiro estratégico do sector no Ribatejo

No centro de empresas do Novobanco em Santarém o sector agrícola ocupa a segunda posição entre os 15 centros do banco a nível nacional, o que confirma a aposta feita na definição de sectores estratégicos empresariais, seguindo a génese empresarial que caracteriza a instituição bancária. O banco tem valorizado a presença em feiras agrícolas, como aconteceu recentemente com a Agroglobal em Santarém, como forma de estar próximo das pessoas e neste caso dos empresários agrícolas, até porque a proximidade é o conceito chave da actuação perante os clientes.

O director coordenador do departamento de empresas sul revela que o sector agrícola é o menos incumpridor perante o banco. Hugo Coelho considera que isso se deve à robustez e à cada vez maior rentabilidade do sector, que apesar de não estar no topo da economia nacional, está a crescer em termos de exportações e de importância. Para contribuir para esse crescimento, o Novobanco está ao lado dos agricultores com soluções à medida, numa perspectiva de parceria para fomentar a agricultura e a sua inovação tecnológica, a começar pelo leasing de máquinas ou pelos financiamentos às sementeiras.

O director coordenador do departamento de marketing de empresas sublinha que o conhecimento que as equipas do banco têm dos negócios e a experiência no terreno é diferenciador. De tal forma que 62 por cento dos clientes empresariais trabalham com o Novobanco há mais de 10 anos e 35% há mais de duas décadas, sendo considerado o melhor banco das pequenas e médias empresas (PME), sublinha José Gonçalves. Actualmente o banco está também a fazer um caminho de crescimento nas micro-empresas, consolidando a sua a sua posição de banco transversal à economia nacional.

Um dos factores que distingue o Novobanco e que grangeia a confiança dos empresários, é o acompanhamento, com visitas aos empresários para se perceber a dinâmica dos negócios. “Acompanhamos as empresas ao longo dos seus ciclos, os bons e os maus”, realça Hugo Coelho, acrescentando: “Não nos limitamos a dizer que somo um banco que gosta dos agricultores, praticamos essa proximidade e interacção”. José Gonçalves reforça que o Novobanco vai para além do conceito de um banco que financia as empresas, tendo uma lógica de oferecer produtos e serviços mais específicos adaptados a cada necessidade, seja qual for a dimensão da empresa.

José Gonçalves realça que o sector agrícola é cada vez mais evoluído, mais tecnológico, com mais conhecimentos financeiros e que o banco tem acompanhado esta dinâmica, salientando que “as empresas agrícolas têm cada vez mais depósitos bancários porque são mais bem geridas”. E isso, sublinha, “dá conforto à banca”. Hugo Coelho acrescenta que os clientes do sector primário procuram no banco o mesmo que os de outros sectores: que esteja presente quando é necessário. Hugo Coelho refere ainda que ser competitivo e oferecer um pacote básico de soluções é o mais fácil e isso não se insere na lógica do Novobanco, que transmite segurança nas relações com os clientes, disponibilizando produtos à medida, por exemplo, nas operações internacionais ou nos investimentos a médio e longo prazo em termos de tecnologia.

Num sector que enfrenta desafios como os das alterações climáticas, escassez de mão-de-obra, ou preocupações com os recursos hídricos, saber que tem uma instituição bancária como o Novobanco garante segurança e confiança num parceiro que vê na agricultura um parceiro importante.