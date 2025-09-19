Investimentos de milhões anunciados em concelhos vizinhos por autarcas que disputam a mesma câmara

Em quatro dias os presidentes dos municípios de Almeirim e de Santarém, ambos candidatos à presidência da câmara da capital de distrito, anunciaram investimentos privados para os seus concelhos. O primeiro foi o autarca de Santarém e candidato do PSD, João Leite, a divulgar a instalação nas imediações da zona industrial de uma plataforma logística, na sexta-feira, dia 12. Na terça-feira, dia 16, o autarca que está de saída de Almeirim por ter atingido o limite máximo de mandatos e candidato adversário de Leite pelo PS, Pedro Ribeiro, divulgou a instalação, na cidade da sopa da pedra, da francesa Soprema, líder no sector de impermeabilização e isolamento em todo o mundo.

O investimento espanhol em Santarém é de 80 milhões, segundo o presidente do município. Em Almeirim é superior a 100 milhões nas palavras de Pedro Ribeiro. O empreendimento da Spinnia prevê criar em Santarém uma plataforma logística com 85 mil metros quadrados e 200 postos de trabalho directos. Na margem esquerda do Tejo não se divulga o número exacto de postos de trabalho, mas o autarca fala em várias centenas directos e indirectos, realçando que a nova fábrica irá contribuir significativamente para o desenvolvimento económico local.

O projecto logístico na capital de distrito vai localizar-se num terreno perto da A1, nas imediações da antiga fábrica da Unicer, junto à zona industrial da cidade. “Tudo começou em Março, quando Santarém marcou presença pela primeira vez na Feira MIPIM, em Cannes, com stand próprio, ao lado das principais capitais europeias. Fomos promover Santarém e as suas potencialidades — e uma das reuniões realizadas nessa missão internacional resultou neste investimento que anunciamos com enorme orgulho”, divulgou João Leite.

Já em Almeirim, a fábrica vai ficar no espaço onde era para se instalar a fábrica de cenouras bebés que, entretanto, passou para o concelho de Santarém, para a freguesia de Pernes, por não ter obtido as licenças da Agência Portuguesa para fazer furos artesianos. “Assim procurámos encontrar uma solução e foi aí que nos deparámos com a possibilidade de um investimento da Soprema. Em poucos meses foi possível garantir esta fábrica. O terreno está comprado, os projectos a “andar”. Em 2027 esta será uma realidade”, refere Pedro Ribeiro que diz que esteve calado durante meses sobre a identidade do promotor por questões de respeito e ética. “Hoje é um dia feliz e congratulo-me com a decisão da Soprema, de realizar um investimento de grande escala no nosso concelho”, acrescenta.

Em relação à Spinnia, o edil escalabitano revelou que ao longo dos últimos seis meses foram efectuadas várias reuniões de trabalho “com discrição, firmeza e eficácia”. João Leite refere que “este é um passo firme na nossa estratégia de atrair investimento privado, gerar emprego e melhorar a qualidade de vida da nossa população. A colaboração entre sector público e privado é essencial para o desenvolvimento do território”.

Quanto à instalação da Soprema, que já tem também instalações em Alpiarça, Pedro Ribeiro diz que vem reforçar a “atractividade do concelho para projectos industriais de elevada qualidade, sustentados por critérios de inovação, sustentabilidade e responsabilidade social”. E acrescenta que “este investimento é também um sinal claro da confiança que grandes grupos internacionais depositam na nossa região, nas suas infra-estruturas, na sua localização estratégica e no seu capital humano”.