LizDrive une-se à iniciativa da Ford na recolha de alimentos para combater a fome

A LizDrive associou-se à Ford Building Together, uma plataforma da Ford Motor Company que tem como objectivo impulsionar projectos de desenvolvimento comunitário, educação, combate à pobreza alimentar e apoio em situações de emergência. Para dar início a este projecto os concessionários Ford promovem uma campanha de recolha de alimentos, que decorre até 25 de Setembro, destinada a combater a pobreza alimentar e cobrir as necessidades críticas das suas comunidades.

A rede de concessionários e serviços oficiais da LizDrive colaborará com a Federação Portuguesa de Bancos Alimentares nesta recolha de alimentos não perecíveis. “A iniciativa da Ford é um extraordinário exemplo de mobilização da sociedade na luta contra a pobreza e as carências alimentares, totalmente alinhada com os objectivos do desenvolvimento sustentável”, afirma Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares. “Esta acção demonstra que, quando unimos esforços, somos capazes de ir além da mobilidade e gerar um impacto real e positivo nas nossas comunidades. Na Ford, estamos orgulhosos de contar com aliados tão próximos e solidários, que partilham connosco a vocação de serviço e apoio à sociedade”, afirma Jesús Alonso, presidente da Ford Iberia.

“Na LizDrive, acreditamos que o nosso papel vai muito além da venda de veículos: trata-se de ser um verdadeiro parceiro da comunidade que servimos”, afirmou Pedro Conceição, director-geral. “Participar nesta recolha de alimentos reflecte o nosso firme compromisso com o bem-estar das famílias de Leiria, com o objectivo de que ninguém fique sem um prato na mesa”.

A iniciativa Ford Building Together nasceu com a vocação de fortalecer um compromisso comunitário de longa data. Até à data, a Ford destinou mais de 2,4 mil milhões de dólares em apoio filantrópico e os seus funcionários contribuíram com 1,8 milhões de horas de voluntariado.

A LizDrive faz parte do Grupo NOV Automóveis, a “sub-holding” do Grupo NOV para o sector automóvel, sendo constituída por quatro empresas nacionais – LPM, LizDrive, Socarros e Rentlei, representando marcas como a Peugeot, Opel, Fiat, Jeep, Abarth, Fiat Profissional, Ford, Volvo, Kia, Isuzu e Maxus, no comércio de viaturas usadas, na manutenção e reparação multimarca, na venda de peças de origem e aftermarket e ainda no aluguer operacional de viaturas.