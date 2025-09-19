Novos Peugeot 308 e Peugeot 308 SW disponíveis na LPM

A Peugeot disponibiliza, nos stands LPM, os novos modelos Peugeot 308 e 308 SW com quatro opções de motorização – eléctrico, híbrido plug-in, híbrido e Diesel – e três níveis de equipamento, Style, Allure e GT, e tal como todos os veículos eléctricos de passageiros da marca, os novos modelos Peugeot 308 beneficiam da promessa eléctrica Peugeot: garantia de 8 anos/160 000 km para o veículo graças à garantia Peugeot CARE, tranquilizando os clientes quanto à fiabilidade e durabilidade das baterias dos seus modelos eléctricos.

Com um design arrojado e elegante, estes modelos foram os primeiros automóveis da gama a apresentar o novo emblema Peugeot. Agora vão ainda mais longe, ao iluminá-lo, realçando ainda mais a personalidade única do Peugeot 308 e do 308 SW.

Para os clientes que procuram uma primeira abordagem à electrificação, os novos Peugeot 308 oferecem um motor híbrido de 145 cv combinado com a transmissão automática electrificada e-DCS6 com dupla embraiagem e 6 velocidades. Em áreas urbanas, o Peugeot 308 e o 308 SW Hybrid 145 podem circular até 50% do tempo em modo 100% eléctrico com zero emissões.