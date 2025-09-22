McDonald’s do Carregado celebra 25 anos com nova imagem e tecnologias

O restaurante McDonald’s do Carregado, situado no Campera Outlet Shopping, fez 25 anos de actividade, com uma nova imagem no âmbito de uma remodelação em Fevereiro deste ano, conta com uma nova esplanada, a acrescentar à que já existia, e as mais recentes tecnologias da McDonald’s para clientes e colaboradores. Ao longo dos anos o restaurante já foi remodelado três vezes, acompanhando assim as tendências e expectativas dos consumidores.

Actualmente com 215 restaurantes a nível nacional, o McDonald’s do Carregado foi a 84ª abertura da marca, sendo uma referência na região, um ponto de encontro de famílias e amigos e um espaço conveniente para quem procura uma refeição rápida, para consumo no local ou em qualquer outro lugar. O restaurante é também um agente activo na comunidade, participando em iniciativas da região desde eventos culturais, desportivos ou apoio a instituições sociais.

A equipa do restaurante McDonald’s do Carregado é constituída por 72 pessoas (mais cerca de 30 do que em 2000), incluindo jovens em início de carreira. Na McDonald’s, os colaboradores são incentivados a continuar os seus estudos, conciliando a vida académica com a profissional. Para isso, a marca proporciona uma maior flexibilidade de horários e a possibilidade de usufruírem de uma bolsa de estudo para o Ensino Superior. Em média, cada um dos restaurantes McDonald’s geridos pela franquiada Ana Margarida Teixeira – restaurantes da zona do Ribatejo e Carregado - atribuem duas bolsas de estudo por ano.

Também para muitos, a McDonald’s é uma oportunidade de carreira. Mais de 90% dos gerentes dos restaurantes iniciaram o seu percurso como funcionários, assim como 37% dos colaboradores que hoje têm funções na sede ou até em cargos internacionais. Na equipa do Carregado e da organização da franquiada Ana Margarida Teixeira, há vários exemplos de progressão. O actual supervisor de operações dos restaurantes desta organização, por exemplo, iniciou a sua carreira em 1997 como operador em Santarém e foi o gerente do restaurante do Carregado, em 2000, quando este abriu.

Para Ana Margarida Teixeira, Franquiada da McDonald’s, a “abertura do restaurante McDonald’s Carregado marcou o início de um caminho de sucessos e, por isso, é um orgulho poder celebrar estes 25 anos a servir a comunidade e todos quantos nos visitam”. A franquiada acrescenta que esta efeméride é comemorada com um restaurante totalmente remodelado, “com o objectivo de criar experiências únicas para os nossos clientes, graças ao trabalho exemplar das nossas equipas, que também estão de parabéns nesta data tão especial”.