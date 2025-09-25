Grupo Mosqueteiros junta em Santarém mais de mil pessoas

A segunda edição da Expo “Juntos Por Si” do Grupo Mosqueteiros decorreu em Santarém numa iniciativa que juntou mais de 300 fornecedores do grupo num total de mais de mil pessoas entre produtores, parceiros, colaboradores e empresários proprietários de lojas Intermarché, Bricomarché e Roady. Com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, foram apresentadas várias novidades, na senda do que é o espírito de modernidade e inovação do grupo.

A exposição, que decorreu nos dias 23 e 24 de Setembro, foi uma oportunidade para a apresentação de novos produtos e equipamentos e, também, de soluções tecnológicas inovadoras e sustentáveis a todos os proprietários e colaboradores de loja. O presidente do conselho de administração do Grupo Mosqueteiros em Portugal explicou que é importante ter os parceiros num único local e poder partilhar experiências e novidades no mercado. “No fundo, juntos a partilharmos a dinâmica deste mercado que é muito exigente”, sublinhou Pedro Subtil.

As marcas do grupo que está há 30 anos no mercado nacional, abrangendo os sectores alimentar, bricolage e automóvel, são atractivas em termos de franchasing para os investidores. “Temos um modelo de negócios interessante que em qualquer uma das nossas lojas tem um aderente franchisado, o que dinamiza um pouco a economia”, refere Pedro Subtil, realçando o espírito de evolução do grupo.

“Conseguimos controlar a dinâmica dos preços, fazemos tudo para ser competitivos a nível dos preços e fazemos tudo para manter uma oferta aos nossos clientes de uma relação excelente de qualidade-preço. Por outro lado, também temos uma presença muito forte, uma ligação forte às nossas equipas e temos uma ligação forte aos parceiros locais, produtores locais e isso também é um factor de diferenciação”, descreve presidente do conselho de administração do Grupo Mosqueteiros em Portugal.

Pedro Subtil revela que ainda há muito potencial para abrir novas lojas e Santarém é um exemplo. “Já cá temos o Bricomarché, mas falta-nos o Intermarché e a Roady. Por isso, há muito potencial ainda para, por um lado, abrir novas lojas, e, por outro, para dinamizar o modelo de negócio nas lojas já existentes”, conclui, salientando que está muito confiante.