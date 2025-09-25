uma parceria com o Jornal Expresso
25/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 25-09-2025 15:00

Grupo Mosqueteiros junta em Santarém mais de mil pessoas

Grupo Mosqueteiros junta em Santarém mais de mil pessoas
Representantes do Grupo Os Mosqueteiros em encontro que uniu autarcas, empresários, parceiros e colaboradores - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Com a Expo “Juntos Por Si”, que decorreu durante dois dias em Santarém, o Grupo Mosqueteiros apresentou novidades e mostrou a dinâmica que tem nos sectores alimentar, bricolage e automóvel, bem como o potencial de crescimento.

A segunda edição da Expo “Juntos Por Si” do Grupo Mosqueteiros decorreu em Santarém numa iniciativa que juntou mais de 300 fornecedores do grupo num total de mais de mil pessoas entre produtores, parceiros, colaboradores e empresários proprietários de lojas Intermarché, Bricomarché e Roady. Com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, foram apresentadas várias novidades, na senda do que é o espírito de modernidade e inovação do grupo.
A exposição, que decorreu nos dias 23 e 24 de Setembro, foi uma oportunidade para a apresentação de novos produtos e equipamentos e, também, de soluções tecnológicas inovadoras e sustentáveis a todos os proprietários e colaboradores de loja. O presidente do conselho de administração do Grupo Mosqueteiros em Portugal explicou que é importante ter os parceiros num único local e poder partilhar experiências e novidades no mercado. “No fundo, juntos a partilharmos a dinâmica deste mercado que é muito exigente”, sublinhou Pedro Subtil.
As marcas do grupo que está há 30 anos no mercado nacional, abrangendo os sectores alimentar, bricolage e automóvel, são atractivas em termos de franchasing para os investidores. “Temos um modelo de negócios interessante que em qualquer uma das nossas lojas tem um aderente franchisado, o que dinamiza um pouco a economia”, refere Pedro Subtil, realçando o espírito de evolução do grupo.
“Conseguimos controlar a dinâmica dos preços, fazemos tudo para ser competitivos a nível dos preços e fazemos tudo para manter uma oferta aos nossos clientes de uma relação excelente de qualidade-preço. Por outro lado, também temos uma presença muito forte, uma ligação forte às nossas equipas e temos uma ligação forte aos parceiros locais, produtores locais e isso também é um factor de diferenciação”, descreve presidente do conselho de administração do Grupo Mosqueteiros em Portugal.
Pedro Subtil revela que ainda há muito potencial para abrir novas lojas e Santarém é um exemplo. “Já cá temos o Bricomarché, mas falta-nos o Intermarché e a Roady. Por isso, há muito potencial ainda para, por um lado, abrir novas lojas, e, por outro, para dinamizar o modelo de negócio nas lojas já existentes”, conclui, salientando que está muito confiante.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar