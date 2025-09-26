Agrupamento de Escolas Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica
Sessão de abertura do ano lectivo do Centro Qualifica decorreu no Auditório da Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar. Mais de 400 alunos vão frequentar aulas de ensino de adultos, reconhecimento de competências e de Português como língua não materna.
O Agrupamento de Escolas Templários deu as boas-vindas aos formandos e formadores do Centro Qualifica Templários. A sessão de abertura do ano lectivo 2025/2026 decorreu no final de tarde de segunda-feira, 22 de Setembro, no Auditório da Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar. Ao todo são mais de 400 alunos que vão frequentar as aulas de ensino de adultos, reconhecimento de competências e de Português como língua não materna. A sessão contou com intervenções do director do agrupamento escolar, Paulo Macedo, e do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão.
Paulo Macedo começou por referir que a sessão representou, mais do que um acto formal de abertura, um momento simbólico de afirmação da educação como direito de todos e como instrumento de transformação social. O director do Agrupamento Templários deu conta de que neste ano lectivo vão existir duas turmas de curso Educação e Formação de Adultos, integrando jovens e adultos entre os 18 e os 43 anos. O Centro Qualifica Templários vai contar também com 120 candidatos em processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, dos quais 50 do âmbito escolar e cerca de 70 em percursos profissionais, abrangendo áreas como a saúde, a protecção civil, a acção educativa, a logística, a electrotecnia, a topografia ou o apoio familiar e comunitário.
O director acrescentou que vão existir oito turmas de Português língua de acolhimento, com 144 formandos de 35 nacionalidades, onde predominam cidadãos britânicos, americanos e holandeses, integrando ainda residentes de várias origens. “Desejo que este ano lectivo seja vivido com motivação, com coragem e com confiança, que cada objectivo pessoal se transforme numa conquista colectiva. O Centro Qualifica Templários continuará a ser uma casa de inclusão, de qualificação e de futuro ao serviço de Tomar e da região”, concluiu.
Hugo Cristóvão realçou a importância de continuar a aprender ao longo da vida. “Aquilo que desejo é que seja mais um ano lectivo muito profícuo e bem-sucedido. Aproveitem aquilo que é o profissionalismo e a disponibilidade dos senhores professores e as condições da escola para a aprendizagem”, sublinhou o presidente da câmara.