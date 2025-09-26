Agrupamento de Escolas Templários assinalou arranque do ano lectivo do Centro Qualifica

O Agrupamento de Escolas Templários deu as boas-vindas aos formandos e formadores do Centro Qualifica Templários. A sessão de abertura do ano lectivo 2025/2026 decorreu no final de tarde de segunda-feira, 22 de Setembro, no Auditório da Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar. Ao todo são mais de 400 alunos que vão frequentar as aulas de ensino de adultos, reconhecimento de competências e de Português como língua não materna. A sessão contou com intervenções do director do agrupamento escolar, Paulo Macedo, e do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão.

Paulo Macedo começou por referir que a sessão representou, mais do que um acto formal de abertura, um momento simbólico de afirmação da educação como direito de todos e como instrumento de transformação social. O director do Agrupamento Templários deu conta de que neste ano lectivo vão existir duas turmas de curso Educação e Formação de Adultos, integrando jovens e adultos entre os 18 e os 43 anos. O Centro Qualifica Templários vai contar também com 120 candidatos em processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, dos quais 50 do âmbito escolar e cerca de 70 em percursos profissionais, abrangendo áreas como a saúde, a protecção civil, a acção educativa, a logística, a electrotecnia, a topografia ou o apoio familiar e comunitário.

O director acrescentou que vão existir oito turmas de Português língua de acolhimento, com 144 formandos de 35 nacionalidades, onde predominam cidadãos britânicos, americanos e holandeses, integrando ainda residentes de várias origens. “Desejo que este ano lectivo seja vivido com motivação, com coragem e com confiança, que cada objectivo pessoal se transforme numa conquista colectiva. O Centro Qualifica Templários continuará a ser uma casa de inclusão, de qualificação e de futuro ao serviço de Tomar e da região”, concluiu.

Hugo Cristóvão realçou a importância de continuar a aprender ao longo da vida. “Aquilo que desejo é que seja mais um ano lectivo muito profícuo e bem-sucedido. Aproveitem aquilo que é o profissionalismo e a disponibilidade dos senhores professores e as condições da escola para a aprendizagem”, sublinhou o presidente da câmara.