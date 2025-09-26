Sete milhões para projectos turísticos no Ribatejo e Alentejo

Municípios, associações e Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo contratualizaram com o Turismo de Portugal mais de sete milhões de euros de investimento para a qualificação do turismo alentejano e ribatejano, consubstanciada em projectos de criação de centros ambientais e de roteiros de visitação assentes nos recursos endógenos, na cultura e na valorização turística de áreas naturais.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e da Agência Regional de Promoção Turística, José Santos, refere que este conjunto de investimentos evidencia o alinhamento de actores públicos e privados visando uma oferta turística mais competitiva. No Ribatejo, a Câmara de Coruche vai avançar com a criação do Centro de Interpretação Ambiental, na Herdade dos Concelhos, investimento relevante para a estruturação de uma oferta mais assente em vectores naturais e em parâmetros de sustentabilidade.

José Santos destaca ainda o projecto integrado de valorização turística da Serra de Ossa que junta os cinco municípios daquele território e que é coordenado pela Entidade Regional de Turismo, num investimento superior a quatro milhões de euros. E também a iniciativa da Câmara Municipal da Vidigueira para activar o programa turístico Alentejo “Terras de Pão” e a da Câmara Municipal de Barrancos, relacionada com as intervenções no Castelo de Noudar. A criação da Estação das Artes, na Estação de Santa Clara-Saboia, iniciativa da associação cultural do concelho de Odemira, fecha o leque dos projectos do Alentejo que são apoiados pelo Turismo de Portugal. Os projectos devem estar concluídos até ao final de 2027. Os contratos foram assinados em Coimbra na manhã de segunda-feira, 22 de Setembro.