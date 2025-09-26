uma parceria com o Jornal Expresso
26/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 26-09-2025 07:00

Turismo de Portugal financia com 400 mil euros novo espaço turístico em Coruche

CORTIÇA SOBREIRO
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Coruche vai avançar com o Centro de Interpretação da Herdade dos Concelhos, em Vila Nova da Erra, num investimento de 1,5 milhões de euros, co-financiado em 400 mil pelo Turismo de Portugal, que formalizou em Coimbra o apoio a 37 projectos do interior.

O Centro de Interpretação da Herdade dos Concelhos, em Vila Nova da Erra, vai avançar com um investimento global de 1,5 milhões de euros, dos quais 400 mil serão financiados pelo Turismo de Portugal.
O contrato de financiamento foi assinado esta segunda-feira, 22 de Setembro, em Coimbra, durante uma cerimónia que formalizou o apoio a 37 projectos turísticos do interior.
A sessão decorreu na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e contou com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, e do presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira.
Integrado no plano EEC Provere Montado de Sobro e Cortiça, o futuro espaço propõe uma experiência imersiva na floresta, aliando natureza, sustentabilidade, educação e bem-estar. Caminhos temáticos, passadiços, miradouros, campismo sensorial em estruturas de cortiça e um ponto de encontro comunitário fazem parte das valências previstas, assim como áreas de merendas, parque infantil natural e edifícios ecológicos.
O projecto reforça a estratégia do município na valorização do montado e da cortiça, apresentando uma oferta turística diferenciadora, inovadora e sustentável, profundamente enraizada na identidade local.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar