Turismo de Portugal financia com 400 mil euros novo espaço turístico em Coruche

O Centro de Interpretação da Herdade dos Concelhos, em Vila Nova da Erra, vai avançar com um investimento global de 1,5 milhões de euros, dos quais 400 mil serão financiados pelo Turismo de Portugal.

O contrato de financiamento foi assinado esta segunda-feira, 22 de Setembro, em Coimbra, durante uma cerimónia que formalizou o apoio a 37 projectos turísticos do interior.

A sessão decorreu na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e contou com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, e do presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira.

Integrado no plano EEC Provere Montado de Sobro e Cortiça, o futuro espaço propõe uma experiência imersiva na floresta, aliando natureza, sustentabilidade, educação e bem-estar. Caminhos temáticos, passadiços, miradouros, campismo sensorial em estruturas de cortiça e um ponto de encontro comunitário fazem parte das valências previstas, assim como áreas de merendas, parque infantil natural e edifícios ecológicos.

O projecto reforça a estratégia do município na valorização do montado e da cortiça, apresentando uma oferta turística diferenciadora, inovadora e sustentável, profundamente enraizada na identidade local.