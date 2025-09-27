uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 27-09-2025 10:00

Centro assinalou Dia Mundial do Turismo com diversas iniciativas

Grutas das Lapas e Tufos Calcários, em Torres Novas, estiveram contemplados na iniciativa da Turismo do Centro de Portugal para assinalar o dia mundial do sector.

A oferta de flores ou de arroz-doce é uma das múltiplas actividades, promovidas em diversos municípios, para comemorar, no próximo sábado, o Dia Mundial do Turismo. Em nota enviada, a Turismo do Centro de Portugal revelou que aos visitantes dos postos de turismo de Aveiro, Leiria, Fátima e Viseu foi oferecida, simbolicamente, uma flor e outras lembranças, enquanto em Coimbra foi oferecido arroz-doce para degustação. Sob o lema “Turismo e Transformação Sustentável”, a data de 27 de Setembro “destaca o papel do sector na construção de um futuro mais equilibrado e inclusivo”, frisa o comunicado. Em Pombal houve uma formação sobre turismo sustentável, com trilho interpretativo incluído, no Vale dos Poios, enquanto Torres Novas promoveu um passeio dedicado às Grutas de Lapas e Tufos Calcários.
Este lema foi escolhido pela UN Turismo (a agência especializada das Nações Unidas), “realçando assim o papel fundamental do sector do turismo para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”. Citado na nota, Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, frisou que no Dia Mundial do Turismo a entidade regional celebrou um sector “que tem o poder de melhorar vidas e transformar territórios”. “Aqui, no Centro de Portugal, vemos todos os dias como a actividade turística gera riqueza, cria empregos e promove a coesão. É, na verdade, um factor de desenvolvimento fundamental, que trouxe nova vida a aldeias, vilas e cidades da região. Mas é também um agente de responsabilidade: não basta crescer, é preciso fazê-lo de forma sustentada”, defendeu.


