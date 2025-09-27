Costa & Ferreira é especialista há 35 anos a fazer Pão de Rio Maior

A Costa & Ferreira é especialista na produção do Pão de Rio Maior há 35 anos e apesar da sua posição no mercado não pára de inovar e crescer, estando actualmente numa fase de expansão para levar o pão português a novos locais geográficos. Mesmo sendo uma empresa de grande dimensão continua a apostar no que distingue os produtos portugueses e, por isso, continua a fazer pão de forma artesanal, cozido em forno a lenha, com uma fama nacional e que já ultrapassou as fronteiras portuguesas.

A empresa tem sabido enfrentar as alterações sociais e do mercado com determinação, mas também graças à capacidade de constituir equipas fortes, coesas, que abracem a causa e sintam todos os dias a vontade de ir trabalhar. Outro factor importante na sustentabilidade da empresa é a aposta na constante evolução, investindo em novas tecnologias. Com mais de 240 trabalhadores a empresa está focada em garantir as condições para que estes sejam bem acolhidos e gostem de trabalhar na empresa.

A Costa & Ferreira acredita que promover o desenvolvimento de carreiras para futuros altos quadros é uma das formas de reter os talentos e fazer com que as pessoas sintam que o seu valor é reconhecido. Dispõe ainda de objectivos de desempenho associados a todas as funções da empresa, que são moldados de acordo com as funções, para que a satisfação não seja apenas com o local de trabalho, mas também recompensada financeiramente.

A empresa aposta na formação dos seus profissionais, a prova disso é a criação da CF Academia, mas a administradora Deborah Barbosa realça que é preciso fazer no distrito de Santarém um diagnóstico das necessidades, porque muitas tem de recorrer a formação fora da região. A empresa está também atenta à evolução não só do mercado, mas também das tecnologias, e por isso já está a desenvolver alguns processos com a interacção da inteligência artificial.

Deborah Barbosa conclui que existe ainda muita resistência relativa ao tema da aprendizagem. “Nunca se pára de aprender. É preciso ter essa mentalidade de que o futuro é aprender, conhecer processos e tecnologias. A curiosidade nunca deve ser deixada de lado, acompanha um CEO para toda a vida”, realça.