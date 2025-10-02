Abarth 600e - O Escorpião eléctrico que acelera os sentidos

A revolução tecnológica representada pela electrificação, não só não veio prejudicar a performance ou o prazer de condução, como permitiu desenvolver o “Escorpião” mais potente da história: o Abarth 600e.

Aquele compacto, com traços de SUV é comercializado em duas versões, com 240 CV e 280 CV de potência, partilhando todo o dinamismo e emoção que caracterizam a Abarth adaptando-se a 100% à era da transição energética.

Aquelas motorizações totalmente eléctricas permitem uma aceleração impressionante, uma condução ágil e uma experiência de condução única. Sempre com o foco no prazer de condução, conta ainda com um pacote de segurança integral que inclui seis airbags e funções de assistência ao condutor garantindo a protecção dos ocupantes em todos os momentos.

A edição especial de lançamento Scorpionissima inclui equipamento tecnológico que vem tornar mais confortáveis os percursos pela cidade, desde o assistente de manutenção ao centro da faixa de rodagem (Lane Position Assistant), sensores de estacionamento 360˚, câmara de visão traseira, monitor de ângulo morto, espelhos eléctricos rebatíveis, leitura e reconhecimento de sinais de trânsito e luzes automáticas.