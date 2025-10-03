uma parceria com o Jornal Expresso
03/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 03-10-2025 15:00

Supra Wash/Barbearia Luiz sobre rodas, na EN2 entre Chaves e Faro

Cortes de cabelo e barba, e limpeza de motos no momento, a partir de 6 de Outubro.

A Supra Wash/Barbearia Luiz Filho, em Samora Correia, vai para a estrada a partir de 6 de Outubro, levando os seus serviços de cortes masculinos e um serviço de limpeza de motos a várias localidades, ao longo da Estrada Nacional 2, entre Chaves e Faro.
O projecto, que tem início em Chaves, conta com um camião adaptado, acompanhado por duas motos e uma viatura ligeira, e o objectivo, segundo os promotores, “é tornar a experiência única e memorável, com momentos de convívio e partilha, promovendo a valorização da comunidade motociclista e da mítica EN2”.

