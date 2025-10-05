Nova clínica em Torres Novas mostra a vitalidade da CUF que comemora 80 anos

A CUF prepara-se para abrir uma clínica em Torres Novas, num segundo investimento em saúde na região, numa altura em que o grupo faz 80 anos de vida, com a mesma vitalidade, e o Hospital CUF Santarém assinada 10 anos. O anúncio do investimento foi feito pelo presidente da comissão executiva da CUF, Rui Diniz, na inauguração da exposição “80 anos, a Vitalidade de Sempre”, patente até dia 8 no Convento de S. Francisco em Santarém. Uma mostra que tem percorrido as cidades onde a empresa está presente a prestar cuidados de saúde.

A nova unidade, num investimento de 11 milhões de euros, vai ficar agregada ao Hospital CUF Santarém, reforçando a presença na região, o impacto do hospital e levando ao Médio Tejo o benefício de uma rede integrada de cuidados de saúde do grupo. Rui Diniz sublinhou perante os convidados a inquietude do grupo, apesar da idade, em fazer coisas novas, em inovar, com o foco nas pessoas, realçando que por mais tecnologia que exista no final são as pessoas que contam na prestação e desenvolvimento dos serviços.

O presidente da comissão executiva realçou ainda a vantagem de estar a funcionar um hospital de dia de oncologia na CUF Santarém e de o grupo ser o terceiro maior diagnosticador de cancros. Recordou ainda que desde que o grupo comprou o hospital privado de Santarém que houve um investimento contínuo, salientando os 10 milhões investidos na ampliação e melhoria das instalações da capital de distrito, concluindo que com este investimento e o de Torres Novas a rede CUF é mais forte.

O presidente da Câmara de Santarém considerou a presença da CUF na cidade como uma aposta inteligente, realçando que o papel social do grupo para com os seus trabalhadores deve ser exemplo para quem se mete no caminho do empreendedorismo. João Leite destacou a importância de existirem parcerias público-privadas em nome da saúde no país e concluiu dizendo que a história da CUF seja a inspiração dos que estão para vir investir em Santarém.

A exposição representa o compromisso da CUF com os territórios onde está presente e mostra momentos marcantes da história e os desafios e tendências da saúde hoje e no futuro. A mostra tem um formato acessível, interactivo e pedagógico, convidando também à reflexão sobre a saúde.