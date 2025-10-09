Entidade Regional de Turismo requalifica sinalética do “Caminho de Fátima” no Ribatejo

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo requalificou todo o sistema de sinalética do “Caminho de Fátima”, nos municípios de Azambuja, Cartaxo e Santarém, que na área da entidade integram o “Caminho do Tejo”, no caso, Azambuja, Cartaxo e Santarém.

A intervenção, articulada com Centro Nacional de Cultura, que é o detentor da marca “Caminhos de Fátima”, contemplou o itinerário “Caminho do Tejo”, para “assegurar uma maior segurança, usufruto e orientação dos peregrinos e caminhantes, que percorrem a nossa área de intervenção no Ribatejo”, menciona Pedro Beato, vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

Segundo a entidade, a sinalética está reforçada para que o itinerário seja “mais seguro e aprazível, promovendo a utilização de caminhos vicinais, em detrimento das estradas de grande circulação automóvel, e a contemplação da paisagem e da natureza”, reforça o dirigente. As intervenções abrangeram mais de 230 pontos, entre pintura das setas azuis dos Caminhos de Fátima, instalação de postes com indicação de orientação, aplicação de azulejos e conservação de sinalética existente.

Adicionalmente, foram ainda identificados os principais pontos de interesse, num total de 34 registos, e produzidos o desenvolvimento dos seus respetivos conteúdos.

Foi “um trabalho literalmente no terreno e de pesquisa histórico-cultural, para uma valorização do fenómeno “Fátima”, tanto na sua importância religiosa, espiritual e turística, que percorre a nossa área de intervenção no Ribatejo”, conclui Pedro Beato.