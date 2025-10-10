LizDrive entregou alimentos no Banco Alimentar Leiria-Fátima

A LizDrive realizou uma campanha de recolha de alimentos de 15 a 25 de Setembro, no âmbito da Ford Building Together, a nova iniciativa global que une a força da empresa, o voluntariado dos seus funcionários e a sua rede internacional de concessionários destinada a combater a pobreza alimentar e a cobrir as necessidades críticas das comunidades. A iniciativa culminou com Pedro Conceição a entregar a doação recolhida na LizDrive ao Banco Alimentar de Leiria-Fátima. A LizDrive integra o Grupo NOV Automóveis e está presente em Leiria, Caldas da Rainha e Santarém.