10/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 10-10-2025 10:00

LizDrive entregou alimentos no Banco Alimentar Leiria-Fátima

Pedro Conceição entregou doação recolhida na LizDrive ao Banco Alimentar de Leiria-Fátima - foto DR
A LizDrive realizou uma campanha de recolha de alimentos de 15 a 25 de Setembro, no âmbito da Ford Building Together.

A LizDrive realizou uma campanha de recolha de alimentos de 15 a 25 de Setembro, no âmbito da Ford Building Together, a nova iniciativa global que une a força da empresa, o voluntariado dos seus funcionários e a sua rede internacional de concessionários destinada a combater a pobreza alimentar e a cobrir as necessidades críticas das comunidades. A iniciativa culminou com Pedro Conceição a entregar a doação recolhida na LizDrive ao Banco Alimentar de Leiria-Fátima. A LizDrive integra o Grupo NOV Automóveis e está presente em Leiria, Caldas da Rainha e Santarém.

