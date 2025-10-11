uma parceria com o Jornal Expresso
11/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 11-10-2025 12:00

Madeiras Custódio & Filhos é exemplo de eficiência nos trabalhos florestais

Madeiras Custódio & Filhos é exemplo de eficiência nos trabalhos florestais
António José da Graça Custódio e a sua esposa Dulcelina fundaram a empresa e, mais tarde, juntaram-se os filhos Jorge e João Pedro Custódio - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Empresa de cariz familiar com sede em Parreira, Chamusca, tem certificações reconhecidas a nível nacional e internacional

A Madeiras Custódio & Filhos, com sede em Parreira, no concelho da Chamusca, tem certificações específicas do sector, reconhecidas a nível nacional e internacional, que garantem a gestão responsável e sustentável da floresta e prima por manter elevados padrões de conservação e manutenção dos mais variados recursos do ambiente.
Tendo adoptado o lema “a satisfação dos nossos clientes e fornecedores é a nossa maior preocupação”, a empresa trabalha diariamente, no respeito pelos valores da confiança e integridade.
Dedicando-se à compra e venda de madeiras e prestação de serviços florestais, abate e corte de árvores e transportes, a Madeiras Custódio & Filhos tem investido regularmente na mecanização das operações, dispondo actualmente de equipamentos utilizados nos mercados mais desenvolvidos a nível mundial no sector florestal.
Ao mesmo tempo, tem apostado no incremento da sua capacidade de trabalho, com elevados níveis de eficiência, contribuindo para a maximização do valor da floresta, contando com uma equipa de profissionais dedicada, consolidada e com experiência.
A Madeiras Custódio & Filhos, Lda., concilia a experiência de mais de três décadas com a formação, equipamentos inovadores e elevada eficiência nos trabalhos florestais. Fundada em 1992 por António José da Graça Custódio e sua esposa Dulcelina, que desenvolveram a empresa em nome individual até terem ao seu lado os dois filhos, João Pedro e Jorge Custódio.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar