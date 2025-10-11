Madeiras Custódio & Filhos é exemplo de eficiência nos trabalhos florestais

A Madeiras Custódio & Filhos, com sede em Parreira, no concelho da Chamusca, tem certificações específicas do sector, reconhecidas a nível nacional e internacional, que garantem a gestão responsável e sustentável da floresta e prima por manter elevados padrões de conservação e manutenção dos mais variados recursos do ambiente.

Tendo adoptado o lema “a satisfação dos nossos clientes e fornecedores é a nossa maior preocupação”, a empresa trabalha diariamente, no respeito pelos valores da confiança e integridade.

Dedicando-se à compra e venda de madeiras e prestação de serviços florestais, abate e corte de árvores e transportes, a Madeiras Custódio & Filhos tem investido regularmente na mecanização das operações, dispondo actualmente de equipamentos utilizados nos mercados mais desenvolvidos a nível mundial no sector florestal.

Ao mesmo tempo, tem apostado no incremento da sua capacidade de trabalho, com elevados níveis de eficiência, contribuindo para a maximização do valor da floresta, contando com uma equipa de profissionais dedicada, consolidada e com experiência.

A Madeiras Custódio & Filhos, Lda., concilia a experiência de mais de três décadas com a formação, equipamentos inovadores e elevada eficiência nos trabalhos florestais. Fundada em 1992 por António José da Graça Custódio e sua esposa Dulcelina, que desenvolveram a empresa em nome individual até terem ao seu lado os dois filhos, João Pedro e Jorge Custódio.