Santarém é uma cidade bonita, mas com AFFLELOU será agora MAGIC

Com mais de 50 anos de experiência internacional, a ALAIN AFFLELOU é uma das principais marcas de ópticas do mundo, com presença em 20 países e mais de 1.500 lojas. Em Portugal, a rede de lojas estende-se de norte a sul do país, oferecendo sempre soluções inovadoras e produtos de qualidade.

Em Santarém, a óptica está localizada na Av. Dom Afonso Henriques, 59, e é o destino perfeito para quem procura ofertas únicas com produtos inovadores. Aqui os escalabitanos encontram uma vasta gama de opções, desde armações modernas e sofisticadas até lentes oftálmicas e de contacto bem como óculos de sol de várias marcas e sempre com o acompanhamento especializado das nossas profissionais.

Ao visitar a loja, somos impactados pela ampla exposição de armações MAGIC, um exclusivo Afflelou. Estas armações, com imanes invisíveis, são extremamente versáteis, pois permitem uma transformação rápida e prática do estilo de cada par de óculos: em questão de segundos, troca-se o clip frontal e transforma-se os óculos de ver em óculos de sol ou em óculos adequados para a condução nocturna. Existe uma variedade muito grande de cores e tipos de lentes, nestes clips, que se ajustam ao seu estilo de vida.

Se juntar a esta diversidade de armações a oferta Tchin-Tchin “o 2º par por mais 1€” então os seus looks duplicam ou triplicam. Com Tchin-Tchin ao comprar o primeiro par de óculos, o cliente leva um segundo par por apenas mais 1€. Este segundo par é equipado com lentes com a mesma graduação, inclusive se forem progressivas e armações MAGIC, para acrescentar ainda mais opções para o seu dia-a-dia.

A loja apresenta também um gabinete para exames visuais, totalmente equipado, onde pode fazer uma consulta com a Drª Patrícia Firmino, que irá indicar a melhor solução óptica para o seu caso específico. A ALAIN AFFLELOU também se destaca no cuidado da visão apresentando o serviço de terapia visual para todas as idades.

Com tantos benefícios e opções, a óptica ALAIN AFFLELOU é uma escolha de confiança para quem busca qualidade, inovação e um atendimento personalizado em Santarém.