Sukha - a felicidade que nasce de dentro!

Na vida, todos enfrentamos desafios, momentos que nos tiram o rumo. Nas Clínicas Sukha, acreditamos que esses momentos podem ser o ponto de partida para um caminho de transformação. Por isso, disponibilizamos um leque de especialidades na área da Psicologia, com destaque para as Terapias de Terceira Geração. Onde a Terapia de Aceitação e Compromisso, a Terapia Focada na Compaixão e o Mindfulness, caminham lado a lado, para nos ajudar a viver com mais clareza e equilíbrio.

Mas, afinal o que é o Mindfulness e como pode realmente ajudar-nos? “Mindfulness” é uma palavra inglesa que traduz o conceito oriental de Sati (em Pali), significa estar plenamente atento e desperto ao momento presente. Não se trata apenas de uma técnica. É uma forma de viver. Um treino contínuo de consciência que nos convida a observar os nossos pensamentos, sensações e emoções com curiosidade, sem julgamento, com aceitação… e amabilidade.

Ao cultivarmos esta consciência, ganhamos liberdade para escolher como nos queremos relacionar com o que nos acontece — em especial com aquilo que não controlamos. Podemos resistir, negar, fugir e, com isso, aumentar o sofrimento… ou podemos acolher a experiência humana como ela é, agindo com ternura, empatia e coragem. A verdadeira compaixão nasce desse reconhecimento: de que a vida é desafiante, cheia de imprevistos e, muitas vezes, de dor inevitável. E só por isso, merecemos tratar-nos com o mesmo cuidado, gentileza e respeito que ofereceríamos a um amigo querido.

Este é o caminho que propomos nas Clínicas Sukha — um caminho de autoconhecimento, aceitação e significado. Um caminho em direcção a Sukha, o estado de verdadeira felicidade. Marcações podem ser feitas na clinica do Cartaxo ou Santarém.