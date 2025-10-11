uma parceria com o Jornal Expresso
11/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 11-10-2025 18:00

Sukha - a felicidade que nasce de dentro!

Sukha - a felicidade que nasce de dentro!
Isabel Macieira, Psicóloga na SukhaClínica - DIVULGAÇÃO - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nas Clínicas Sukha propomos um caminho de autoconhecimento, aceitação e significado.

Na vida, todos enfrentamos desafios, momentos que nos tiram o rumo. Nas Clínicas Sukha, acreditamos que esses momentos podem ser o ponto de partida para um caminho de transformação. Por isso, disponibilizamos um leque de especialidades na área da Psicologia, com destaque para as Terapias de Terceira Geração. Onde a Terapia de Aceitação e Compromisso, a Terapia Focada na Compaixão e o Mindfulness, caminham lado a lado, para nos ajudar a viver com mais clareza e equilíbrio.
Mas, afinal o que é o Mindfulness e como pode realmente ajudar-nos? “Mindfulness” é uma palavra inglesa que traduz o conceito oriental de Sati (em Pali), significa estar plenamente atento e desperto ao momento presente. Não se trata apenas de uma técnica. É uma forma de viver. Um treino contínuo de consciência que nos convida a observar os nossos pensamentos, sensações e emoções com curiosidade, sem julgamento, com aceitação… e amabilidade.
Ao cultivarmos esta consciência, ganhamos liberdade para escolher como nos queremos relacionar com o que nos acontece — em especial com aquilo que não controlamos. Podemos resistir, negar, fugir e, com isso, aumentar o sofrimento… ou podemos acolher a experiência humana como ela é, agindo com ternura, empatia e coragem. A verdadeira compaixão nasce desse reconhecimento: de que a vida é desafiante, cheia de imprevistos e, muitas vezes, de dor inevitável. E só por isso, merecemos tratar-nos com o mesmo cuidado, gentileza e respeito que ofereceríamos a um amigo querido.
Este é o caminho que propomos nas Clínicas Sukha — um caminho de autoconhecimento, aceitação e significado. Um caminho em direcção a Sukha, o estado de verdadeira felicidade. Marcações podem ser feitas na clinica do Cartaxo ou Santarém.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar