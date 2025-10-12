“Serra do Saber” tem formação certificada em múltiplas áreas profissionais

A Serra do Saber é um Centro de Formação que possui homologações para ministrar formação em diversas áreas, com formadores certificados para cada área, profissionalismo, disponibilidade e proximidade aos clientes.

Foi criada em 2007 com um centro de estudos (explicações individuais, ATL, apoio ao estudo, orientação escolar, actividades extracurriculares nas escolas de 1º ciclo…) e formação profissional.

Tendo evoluído para a situação actual, em que se dedica apenas a formação profissional, possui certificação de formação para diversas áreas, entre outras, professores e formadores (formação pedagógica de formadores, gestão da formação, formação de professores…) e serviços de apoio a crianças e jovens (cuidados básicos ao idoso, animação na terceira idade, prevenção da negligencia, abusos e maus-tratos, técnicas de animação infanto-juvenil, auxiliar de acção educativa), produção agrícola e animais (COTS conduzir e operar tractores em segurança, APF aplicação de produtos fito farmacêuticos, Produção integrada e Biológica, Transporte de animais vivos…); e segurança e higiene no trabalho (Segurança e higiene no trabalho, manobrados de máquinas e equipamentos, ergonomia no posto de trabalho, movimentação manual de cargas, manipuladores de carnes…).

Tem ainda certificação na área de serviços de transporte e homologada pelo IMT, com várias formações (Transporte colectivo de crianças, motorista de Táxi, motorista de TVDE, Transporte de mercadorias perigosas ADR base e cisternas, Capacidade profissional para gerentes de transportes, Motoristas pesados de mercadorias e passageiros CAM, tacógrafos).

A actual gerente e uma das fundadoras, Margarida Frazão, destaca o papel da formação profissional, sublinhando que a mesma impulsiona o desenvolvimento individual e aumenta a eficiência e competitividade para as empresas.

“Para o indivíduo em geral, permite melhorar a capacidade de encontrar emprego, permite adquirir competências, técnicas, conhecimentos para desenvolver tarefas e solucionar problemas. Para as empresas, para além de ser uma obrigatoriedade, promover formação aos seus colaboradores, permite a qualificação dos recursos humanos, torna a empresa mais eficiente e inovadora, aumentando a sua capacidade de competir no mercado global”.

No passado dia 4 de Outubro, o Centro de Formação Serra do Saber, assinalou os 18 anos de actividade com uma festa que serviu também para inaugurar as instalações em Santarém. O centro de formação possui instalações em Pé da Pedreira, na Estrada 5 de Outubro, 17 e em Santarém na Rua Brigadeiro Lino Dias Valente, 47.