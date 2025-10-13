uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 13-10-2025 07:00

Feira de Santa Iria em Tomar é altura ideal para visitar a MultiOpticas

ESPECIAL SANTA IRIA - TOMAR
Rastrear a visão é a melhor forma de prevenir problemas de futuro - foto DR
Quem desejar pode realizar um rastreio visual gratuito, medir a tensão ocular ou simplesmente visitar a loja e esclarecer dúvidas.

A Feira de Santa Iria, em Tomar, que decorre entre sexta-feira, 17 de Outubro e domingo, 26, pode ser um momento ideal para cuidar da visão.
Numa visita à MultiOpticas quem quiser pode realizar um rastreio visual gratuito, medir a tensão ocular ou simplesmente visitar a loja de Tomar, e esclarecer dúvidas sobre a sua visão com os profissionais da equipa.
Manter uma vigilância regular é essencial para detectar precocemente alterações que, muitas vezes, passam despercebidas, como o aumento da pressão ocular ou pequenas variações na acuidade visual. Uma revisão atempada pode fazer toda a diferença na prevenção de problemas mais sérios, como o glaucoma ou a degeneração macular.
Por isso, vale a pena aceitar o conselho da proprietária da MultiOpticas, Carla Dias Crispim.
“Aproveite o espírito das festas e venha visitar a nossa loja, recebemos com gosto famílias e amigos, num ambiente acolhedor e descontraído. Agende já a sua consulta ou passe apenas para nos cumprimentar. Cuidar da sua visão é o melhor presente que pode oferecer a si e à sua família”, refere.
A loja de Tomar está aberta todos os dias, das 09h30 às 19h00, sem interrupção para almoço, e aos sábados até às 18h00.

