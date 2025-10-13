uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 13-10-2025 21:00

Stand João Barreiro Automóveis é uma empresa com vários anos de experiência
ESPECIAL SANTA IRIA - TOMAR
Stand João Barreiro Automóveis é uma referência em Tomar e Abrantes - foto DR
Actualmente dispõe de postos em Tomar e Abrantes.

O Stand João Barreiro Automóveis é uma empresa com vários anos de existência, desenvolvendo a sua actividade na área do comércio de automóveis semi-novos e usados multi-marcas. O Stand João Barreiro Automóveis garante aos seus clientes transparência, honestidade e qualidade dos seus serviços, bem como uma vasta gama de viaturas.
Brevemente com a abertura de novas instalações, no centro de Tomar, ficará a dispor de quatro pontos de venda, para estar ainda mais perto dos clientes. O seu sucesso e crescimento nos concelhos de Tomar e Abrantes, onde actualmente possui postos de venda, é o resultado da satisfação dos clientes.

