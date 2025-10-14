Entroncamento ganha novo terminal logístico e Governo promete menos burocracia para investidores

O novo terminal rodoferroviário da OJE Logistics foi inaugurado no dia 1 de Outubro na zona industrial do Entroncamento e representa um investimento de 14 milhões de euros. A cerimónia de inauguração contou com a presença de diversas entidades, como o ministro da Habitação e das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que destacou a importância da nova infra-estrutura no contexto da estratégia nacional para o sector logístico.

O governante afirmou que esta obra é mais do que um terminal isolado e “um passo na concretização de uma visão de um país coeso, a funcionar como uma única plataforma logística”, inserida na estratégia dos portos multimodais e das 15 concessões que o Governo pretende lançar. Miguel Pinto Luz sublinhou que o país só será competitivo “se for capaz de garantir uma verdadeira transferência intermodal” entre ferrovia, rodovia, portos e aeroportos, defendendo que projectos como este exigem uma colaboração estreita entre Estado e privados.

O ministro ressaltou ainda que “o sector portuário não vive isolado” e que o sucesso depende de uma relação “simbiótica entre Infraestruturas de Portugal, autarquias e investidores”, garantindo que o Governo está empenhado em simplificar processos e recuperar a confiança de quem quer investir. “Temos de acelerar os processos, torná-los cada vez mais transparentes e mitigar ao máximo o poder discricionário da administração pública”, frisou.

No discurso oficial, o presidente do conselho de administração da empresa, Paulo Mariano, sublinhou a importância da colaboração entre entidades públicas e investimento privado para a concretização do projecto. “Hoje estamos aqui a testemunhar todo o percurso que culminou nesta inauguração e a provar que as entidades públicas e o investimento privado, em conjunto, podem fazer acontecer”, afirmou, agradecendo o apoio da Câmara do Entroncamento, da IP e de todas as equipas técnicas e parceiros envolvidos que “desde o primeiro momento acreditaram e abraçaram este projecto, tornando-o possível”. O administrador concluiu sublinhando o impacto estratégico do novo terminal para a competitividade nacional, dizendo que “é assim que a economia melhora e se afirma em áreas essenciais ao futuro do país”.

Já a presidente da Câmara do Entroncamento, Ilda Joaquim, afirmou que este é um momento de orgulho para o concelho, agradecendo a escolha do território para instalar o terminal. “O sucesso desta empresa será também o sucesso do município”, afirmou, destacando a persistência da OJE Logistics face às dificuldades que atrasaram a obra desde 2019, nomeadamente a pandemia.

A infra-estrutura nasce da ligação estratégica ao sector da pasta e do papel, tendo o grupo Altri como principal parceiro, e será reforçada no próximo ano com a construção de um armazém de apoio avaliado em mais dois milhões de euros, previsto entrar em funcionamento no início de 2027.