uma parceria com o Jornal Expresso
18/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 18-10-2025 07:00

Investimento de 20 milhões de euros em unidade de biometano em Benavente

fabrica biometano
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Projecto da Ferbgás representa um investimento de cerca de 20 milhões de euros e prevê a criação de 45 postos de trabalho.

A Ferbgás Renováveis recebeu autorização da DGEG para avançar com uma unidade de produção de biometano em Benavente, com início de operação previsto para o primeiro semestre de 2027 e um investimento de 20 milhões de euros. Segundo um comunicado divulgado pela empresa, o projecto representa um investimento de cerca de 20 milhões de euros, prevê a criação de 45 postos de trabalho, dos quais 15 directos e 30 indirectos, e já obteve autorização da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Na nota, a empresa refere que a unidade irá injectar biometano na rede de distribuição operada pela Setgás, substituindo gás natural por gás renovável, sem necessidade de alterações nos equipamentos dos consumidores.
Numa primeira fase, a unidade está dimensionada para uma injecção anual de cerca de 40 gigawatts hora (GWh), "equivalente ao consumo de aproximadamente 8.000 habitações", lê-se no comunicado. Numa fase posterior, o valor poderá subir para 62 GWh/ano, suficiente para abastecer cerca de 13.000 habitações. O ponto de ligação à rede será no chamado Corredor Verde Benavente–Samora Correia, uma zona estratégica para a distribuição de gás no concelho. Citado no comunicado, o CEO da Ferbgás, Rafael Ferrari, afirmou que este projecto vai permitir "substituir gás fóssil por biometano" num "fluxo contínuo e seguro" sem necessidade de "interrupções nem trocas de equipamentos”.
A empresa sublinha ainda que esta transição vai permitir reduzir a "intensidade carbónica do consumo de gás", mantendo "os níveis de segurança e qualidade no abastecimento", acrescentando ainda que no setor industrial este projeto irá permitir "ganhos mensuráveis" em indicadores ambientais, sociais e de governação (ESG).
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar