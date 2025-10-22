uma parceria com o Jornal Expresso
22/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 22-10-2025 15:58

A X reunião clínica anual da Ucardio é em Torres Novas

A X reunião clínica anual da Ucardio é em Torres Novas
Jorge Guardado - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na manhã de sábado, 25 de Outubro de 2025, com o lema “Corações que Inspiram, Dados que Transformam”.

A Ucardio - Unidade Cardiovascular de Riachos, vai realizar a X Reunião Clínica Anual, durante a manhã de sábado, 25 de Outubro, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas.
O programa da edição deste ano, que tem por lema “Corações que inspiram, dados que transformam”, será composto por apresentações e debate de temas que se encontram na Interface da Medicina Cardiovascular e as suas fronteiras no impacto da Era Digital e da incorporação da Inteligência Artificial na Investigação Científica e Prática Médica nas Organizações de Saúde.
Em apresentação e debate vão estar: 10 anos em Revisão - Ucardio, Cardiologia, Partilha, Pessoas e Região; Ecocardiograma de Esforço do início inspirador ao momento de afirmação; Equipa do Coração - o Doente no Centro da Decisão; O “malvado” Colesterol - Mitos e Realidade; Alterações Climáticas, Saúde e, Desenvolvimento Sustentável e Corações que Inspiram, Dados que Transformam - Investigação, Ensaios Clínicos e Inteligência Artificial no Pulso da Inovação.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar