A X reunião clínica anual da Ucardio é em Torres Novas

A Ucardio - Unidade Cardiovascular de Riachos, vai realizar a X Reunião Clínica Anual, durante a manhã de sábado, 25 de Outubro, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas.

O programa da edição deste ano, que tem por lema “Corações que inspiram, dados que transformam”, será composto por apresentações e debate de temas que se encontram na Interface da Medicina Cardiovascular e as suas fronteiras no impacto da Era Digital e da incorporação da Inteligência Artificial na Investigação Científica e Prática Médica nas Organizações de Saúde.

Em apresentação e debate vão estar: 10 anos em Revisão - Ucardio, Cardiologia, Partilha, Pessoas e Região; Ecocardiograma de Esforço do início inspirador ao momento de afirmação; Equipa do Coração - o Doente no Centro da Decisão; O “malvado” Colesterol - Mitos e Realidade; Alterações Climáticas, Saúde e, Desenvolvimento Sustentável e Corações que Inspiram, Dados que Transformam - Investigação, Ensaios Clínicos e Inteligência Artificial no Pulso da Inovação.