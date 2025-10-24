uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 24-10-2025 18:00

IMO Scalabis celebra 4.º aniversário com casa cheia em Santarém

Miguel Carvalho, Hugo Monteiro, Patrícia Sousa, Lucas Valente e Marco Santos - DIVULGAÇÃO - foto DR
Imobiliária vê com orgulho o seu trabalho reconhecido por clientes e parceiros.

A IMO Scalabis comemorou esta quarta-feira, no Hotel Umo, em Santarém, o seu 4.º aniversário, numa tarde marcada pela partilha e pela inspiração. O encontro reuniu mais de meia centena de convidados, entre parceiros, amigos e profissionais do sector imobiliário, incluindo representantes de bancos e de outras imobiliárias da região.
O ponto alto da celebração foi a palestra do orador convidado, Lucas Valente da Silva, consultor Nº1 na Europa com menos de 30 anos, que cativou a audiência com uma mensagem de motivação e superação, reforçando a importância da atitude e da resiliência no sucesso profissional.
Para o CEO da IMO Scalabis, Marco Santos, este momento representa “muito mais do que uma data no calendário”. “São quatro anos de conquistas, de crescimento e de união de uma equipa que não tem medo de sonhar. A IMO Scalabis nasceu para fazer diferente — e é com orgulho que vemos o nosso trabalho reconhecido por clientes e parceiros que acreditam em nós”, afirmou.
Durante o evento, não faltaram brindes e o tradicional corte do bolo, que simbolizou o encerramento de mais um ciclo de sucesso da imobiliária. “A nossa maior conquista é, sem dúvida, a confiança das pessoas. Somos uma marca feita de relações humanas, de proximidade e de paixão pelo imobiliário”, sublinhou a CEO da IMO Scalabis, Patrícia Sousa.
A tarde terminou com um ambiente de celebração, que reforçou o espírito de equipa e a ambição que caracterizam a IMO Scalabis — uma marca ribatejana que continua a crescer, movida por pessoas e por valores sólidos.

