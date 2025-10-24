uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 24-10-2025 21:00

Professora Sabichona dá apoio diário a estudantes e famílias

Professora Sabichona dá apoio diário a estudantes e famílias
Patrícia Guerra, Directora Pedagógica - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A directora pedagógica, Patrícia Guerra, tem diversificado os serviços e ambiciona criar um espaço próprio para Tempos Livres.

O Centro de Estudos Professora Sabichona, em Santarém, recebe crianças e jovens desde o 1º até ao 12º ano. Tem explicações, apoio ao estudo, apoio aos TPC´s (trabalhos para casa), organização e métodos de estudo, aulas de yoga e meditação e actividades de férias. Também dá apoio nas dificuldades de aprendizagem e tem sessões de ‘coaching’, preparação para os exames, terapias, ‘workshops’ e formações.
A funcionar desde Junho de 2019, no nº 27 da Avenida Marquês de Pombal, em São Domingos, foi criado pela directora pedagógica, Patrícia Guerra, com formação superior na área da educação, que começou por dar explicações em sua casa.
“Licenciei-me em Educação Básica, e fiz o mestrado em Educação Básica, Jardim-de-Infância e 1º Ciclo e pós-graduação em necessidades educativas especiais, entre outras formações. Trabalhei inicialmente num ATL, mas sempre tive vontade de trabalhar por conta própria, para poder trabalhar as minhas ideias da forma que eu gostava”, explica.
Com alunos de Santarém e de localidades próximas, o Centro de Estudos Professora Sabichona, procura ir além do simples ensino das matérias escolares.
“Aqui somos como uma família. Não estamos cá só para ensinar, mas também para criar relações com as crianças e com os pais, que nos pedem ajuda para além dos estudos. Acolhemos também crianças com necessidades especiais, eu e mais duas pessoas que trabalham comigo, pois temos a devida formação”, sublinha, Patrícia Guerra.
A directora pedagógica inclui nos projectos futuros a abertura de um outro espaço mais dirigido aos tempos livres, uma vez que existe bastante procura.
O Centro de Estudos Professora Sabichona funciona de segunda a sábado, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00. Tem oito profissionais ao seu serviço.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar