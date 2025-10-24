Professora Sabichona dá apoio diário a estudantes e famílias

O Centro de Estudos Professora Sabichona, em Santarém, recebe crianças e jovens desde o 1º até ao 12º ano. Tem explicações, apoio ao estudo, apoio aos TPC´s (trabalhos para casa), organização e métodos de estudo, aulas de yoga e meditação e actividades de férias. Também dá apoio nas dificuldades de aprendizagem e tem sessões de ‘coaching’, preparação para os exames, terapias, ‘workshops’ e formações.

A funcionar desde Junho de 2019, no nº 27 da Avenida Marquês de Pombal, em São Domingos, foi criado pela directora pedagógica, Patrícia Guerra, com formação superior na área da educação, que começou por dar explicações em sua casa.

“Licenciei-me em Educação Básica, e fiz o mestrado em Educação Básica, Jardim-de-Infância e 1º Ciclo e pós-graduação em necessidades educativas especiais, entre outras formações. Trabalhei inicialmente num ATL, mas sempre tive vontade de trabalhar por conta própria, para poder trabalhar as minhas ideias da forma que eu gostava”, explica.

Com alunos de Santarém e de localidades próximas, o Centro de Estudos Professora Sabichona, procura ir além do simples ensino das matérias escolares.

“Aqui somos como uma família. Não estamos cá só para ensinar, mas também para criar relações com as crianças e com os pais, que nos pedem ajuda para além dos estudos. Acolhemos também crianças com necessidades especiais, eu e mais duas pessoas que trabalham comigo, pois temos a devida formação”, sublinha, Patrícia Guerra.

A directora pedagógica inclui nos projectos futuros a abertura de um outro espaço mais dirigido aos tempos livres, uma vez que existe bastante procura.

O Centro de Estudos Professora Sabichona funciona de segunda a sábado, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00. Tem oito profissionais ao seu serviço.