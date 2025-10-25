Loja do Sal nas salinas de Rio Maior, um espaço único no mundo

Há quanto tempo trabalha neste ramo?

Desde sempre, desde a minha infância que as minhas vivências são maioritariamente nas salinas. Estudei sempre em Rio Maior, concluí os meus estudos com a licenciatura em Psicologia na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Mesmo com um bom rendimento na área do desporto, trabalhei sempre em paralelo com o negócio da família.



Quando decidiu dedicar-se mais ao negócio familiar?

É uma área em que a família trabalha há muitos anos. O meu bisavô fundou o negócio em 1865 e foi passando de geração em geração. Desde pequeno habituado a viver no ambiente, decidi agarrar e impulsionar este projecto, em 2015, quando o meu avô faleceu.



Que balanço faz?

Altamente positivo. Actualmente temos uma equipa que faz por dinamizar o produto a outros níveis. Antigamente o sal era visto como um produto único, o ouro branco, e hoje em dia, tem bastantes derivados para vários tipos de comida, que vão ao encontro às necessidades dos consumidores.



Quais os projectos futuros?

2025 foi um ano de crescimento, tal como 2024, o que é muito satisfatório e saudável para continuarmos a trabalhar diariamente. A médio-longo prazo queremos continuar a diversificar acções de promoção do sal, para o colocar como um produto bandeira, e colocá-lo como um dos grandes produtos distintivos e genuínos de Portugal. As Salinas de Rio Maior são um espaço único no mundo, são um eco-museu a céu aberto.



De que forma a meteorologia influencia também a vossa actividade?

Este ano foi atípico. Iniciámos a campanha do Verão quase em Julho, e não no início de Abril como habitual. Ainda assim, foi a melhor campanha em qualidade e quantidade de sempre. Conseguimos ultrapassar as 500 toneladas de produção de sal, um valor nunca atingido antes. Este valor é fruto de um investimento feito ao longo dos últimos dez anos, de recuperação de salinas, que resulta hoje num produto de alta qualidade.



O sal é normalmente associado à gastronomia.

Nós queremos também crescer em termos da versatilidade do sal. Pretendemos que seja um produto não só ligado à alimentação, mas também ao bem-estar e à saúde. Queremos ter a curto-médio prazo um SPA, pois o sal é fundamental em termos de equilíbrio do organismo e do sistema imunitário e é benéfico em termos dermatológicos e respiratórios.



Quais são as principais diferenças entre o vosso trabalho/serviços e os concorrentes?

Fazemos muito mais do que apenas a venda do Sal de Rio Maior. Somos uma marca muito forte, 50% do que produzimos é exportado para vários países da Europa, Estados Unidos, Brasil e Japão. Temos também bastantes restaurantes tradicionais e com estrela Michelin que não abdicam do nosso sal na confecção dos seus pratos.



Qual o segredo do sucesso?

O trabalho diário, organizado, planeado, recrutar o melhor possível e ter uma equipa motivada.