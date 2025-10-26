A Bela Noiva é um lugar onde o sonho se transforma em elegância
Em Rio de Couros, Ourém, A Bela Noiva dedica-se à arte de criar vestidos que pretendem contar histórias de amor.
Nascida em 1982, da paixão e talento de Irene Oliveira, A Bela Noiva tornou-se sinónimo de romantismo, detalhe e perfeição, na arte de criar vestidos.
Hoje, com Clarisse Oliveira, formada na prestigiada ESMOD (École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode), de Paris, a tradição familiar alia-se à inovação e ao design contemporâneo, elevando cada criação a um novo patamar de elegância.
Com fábrica própria em Portugal, a Bela Noiva é uma marca portuguesa que desenvolve e produz integralmente os seus vestidos no país. Cada modelo é desenhado e confeccionado com dedicação e com garantia de qualidade, conforto e exclusividade.
Na Bela Noiva, cada noiva é única, e o seu vestido também. Da criação personalizada às colecções anuais inspiradas nas últimas tendências internacionais, a marca oferece a combinação perfeita entre tradição e modernidade.