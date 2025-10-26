uma parceria com o Jornal Expresso
26/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 26-10-2025 15:00

Associação Cultural e Recreativa de Vale do Peso celebrou 42.º aniversário

Celebrações contaram com a presença de autarcas e outras entidades - Foto Município de Ourém
A Associação Cultural e Recreativa de Vale do Peso comemorou, na tarde de 19 de Outubro, o seu 42.º aniversário. As celebrações incluíram um encontro de ranchos, com a participação do Rancho Rosas de Portugal (Charneca, Freixianda), do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça e ainda do Rancho Folclórico Os Camponeses de Ribeira do Fárrio.
A iniciativa contou com a presença do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, do vereador Rui Vital e do presidente da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes. Na sua intervenção, Luís Albuquerque destacou a relevância da associação para o convívio e bem-estar da comunidade, reafirmando o seu papel social e a disponibilidade do município para continuar a apoiar este tipo de instituições. Sublinhou ainda o valor da instituição ao longo de mais de quatro décadas de actividade.

